11.04.22 22:07 На Донбассе отбиты 6 атак оккупантов, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронетехники, 8 артсистем и 2 вертолета, - штаб ООС (5)

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- Группировка "Восток" уничтожила вражеский вертолет, беспилотники и почти сотню солдат : Gazeta.ua 00:44
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