11.04.22 22:07 На Донбассе отбиты 6 атак оккупантов, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронетехники, 8 артсистем и 2 вертолета, - штаб ООС (5)

Цензор.Нет 2022.04.11 22:32

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать родную землю. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС. В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага.