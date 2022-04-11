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Фокус: Украина

11.04.22 22:07 На Донбассе отбиты 6 атак оккупантов, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронетехники, 8 артсистем и 2 вертолета, - штаб ООС

11.04.22 22:07 На Донбассе отбиты 6 атак оккупантов, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронетехники, 8 артсистем и 2 вертолета, - штаб ООС (5)

Цензор.Нет 2022.04.11 22:32
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать родную землю. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС. В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага.
ОККУПАНТ, ВРАГ, ТАНК, АТАКА, ЕДИНИЦА, ПРОТИВНИК, Украина, Россия, Луганск, Донецк, Херсон
2022.04.12 (5)

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