Россияне в Крыму распространяют информацию о возможном продвижении ВСУ на полуостров, - Генштаб (1)

Еспресо TV 2022.04.11 20:04
11 апреля, 2022 понедельник 19:37
В армии РФ в оккупированном Крыму распространяется информация, что ВСУ
планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью захода на
Крымский полуостров
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на Facebook.
Там подчеркнули, что враг не отказывается от планов полного захвата
территории Донецкой и Луганской областей.
"На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать
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