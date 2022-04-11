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Россияне в Крыму распространяют информацию о возможном продвижении ВСУ на полуостров, - Генштаб

Россияне в Крыму распространяют информацию о возможном продвижении ВСУ на полуостров, - Генштаб (1)

Еспресо TV 2022.04.11 20:04
11 апреля, 2022 понедельник 19:37 В армии РФ в оккупированном Крыму распространяется информация, что ВСУ планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью захода на Крымский полуостров Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на Facebook. Там подчеркнули, что враг не отказывается от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей. "На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать
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2022.04.12 (1)

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