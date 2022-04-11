Боррель анонсировал миссию прокуроров в Украину для сбора доказательство о военных преступлениях РФ (5)

2022.04.12 (5)2022.04.11 (38) →
- Россия пытается укрепить свои силы на Донбассе - Минобороны США : Лига Информ 01:07
- Война - день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбит города, а в мире ждут дефолта рф : Телеграф.com.ua 00:43
- У России недостаточно ресурсов для успеха на Донбассе, - аналитики ISW : FinOboz 00:33
- У России недостаточно ресурсов для успеха на Донбассе, - аналитики ISW : ДнепрCity.net 00:33
- Пентагон подтвердил, что рф усиливает войска на востоке Украины для нового наступления : NewsMir.info 00:06