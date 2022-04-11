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Боррель анонсировал миссию прокуроров в Украину для сбора доказательство о военных преступлениях РФ

Боррель анонсировал миссию прокуроров в Украину для сбора доказательство о военных преступлениях РФ (5)

Страна.ua 2022.04.11 18:31
18:25, сегодня Боррель (в центре) заявил о международной миссии прокуроров. Фото: twitter.com/JosepBorrellF Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал отправку в Украину миссию сбора доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками. Об этом чиновник заявил 11 апреля. "Я дам отчет в Совете по международным вопросам о поездке в Украину вместе
ИЗЮМ, ДОНБАСС, ВОЙСКО, ОККУПАНТ, ПЕНТАГОН, НАСТУПЛЕНИЕ, Россия, Украина, США, Донецк, Харьков
2022.04.12 (5)

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