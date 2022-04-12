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"Это вопрос выживания". Марченко призвал страны Запада предоставить Украине десятки миллиардов долларов финансовой помощи

"Это вопрос выживания". Марченко призвал страны Запада предоставить Украине десятки миллиардов долларов финансовой помощи (24)

Новое Время 2022.04.12 06:31
12 апреля, 06:19 Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ) Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал предоставить стране финансовую поддержку в размере десятков миллиардов долларов, чтобы покрыть зияющий бюджетный дефицит, вызванный вторжением РФ. Об этом он сказал в интервью Financial Times. В марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд.
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2022.04.12 (24)

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