"Это вопрос выживания". Марченко призвал страны Запада предоставить Украине десятки миллиардов долларов финансовой помощи (24)

2022.04.12 (24)2022.04.11 (20) →
- Минфин прогнозирует дефицит госбюджета в 5-7 миллиардов долларов в месяц : УП: Економічна правда 13:04
- Минфин оценил рост дефицита бюджета из-за войны : ЗаКиїв.com 12:57
- Hesburger до конца месяца закроет все рестораны в России : ЛІГАБізнесІнформ 12:53
- Минфин прогнозирует дефицит госбюджета Украины в апреле-мае-2022 до 5-7 млрд долларов в месяц : Fin.org.ua 12:34
- Минфин оценил рост дефицита бюджета из-за войны : Finance.UA 12:33
- Если вы хотите, чтобы мы продолжали сражаться в этой войне, тогда помогите нам - Марченко обратился к странам Запада : НБН 12:09
- Минфин прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины как минимум вдвое в апреле-мае и просит у мира финансовой поддержки : Еспресо TV 12:04
- Минфин оценил рост дефицита бюджета из-за войны : MY.UA 11:46
- Минфин прогнозирует дефицит госбюджета Украины в апреле-мае-2022 до 5-7 млрд долларов в месяц : Укрудпром 11:44
- Минфин оценил рост дефицита бюджета из-за войны - СМИ : Николаевский центр журналистских расследований 11:40
- Спрогнозирован дефицит украинского бюджета до конца весны : Фраза.ua 11:35
- Канада объявила новые санкции против оборонной промышленности РФ : Антирейд 11:11
- Минфин прогнозирует дефицит госбюджета Украины в апреле-мае-2022 до $5-7 млрд в месяц : Business Information Network 11:01
- 10:42 12.04.2022 Минфин прогнозирует дефицит госбюджета Украины в апреле-мае-2022 до $5-7 млрд в месяц : Интерфакс-Україна 10:45
- Глава Минфина заявил, что Украина сейчас находится в наихудшем финансовом состоянии : Страна.ua 10:18
- Канада ввела санкции против российских оборонных предприятий : Крым.Реалии RFE/RL 09:51
- Марченко призвал Запад предоставить Украине десятки миллиардов долларов финансовой помощи : 24 канал 09:00
- Канада ввела санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора : ПрессОрг24 07:44
- "Это вопрос выживания". Марченко призвал страны Запада предоставить Украине десятки миллиардов долларов финансовой помощи : Новое Время 06:31
- "С нефтяной опцией": ЕС начал обсуждение шестого пакета санкций против России : Повінь.com.ua 04:28
- "С нефтяной опцией": ЕС начал обсуждение шестого пакета санкций против России : Новости без границ 03:47
- Канада ввела санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора : Українські національні новини 03:46
- Канада ввела санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора : ДнепрCity.net 03:33