"Это вопрос выживания". Марченко призвал страны Запада предоставить Украине десятки миллиардов долларов финансовой помощи (24)

Новое Время 2022.04.12 06:31

12 апреля, 06:19 Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ) Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал предоставить стране финансовую поддержку в размере десятков миллиардов долларов, чтобы покрыть зияющий бюджетный дефицит, вызванный вторжением РФ. Об этом он сказал в интервью Financial Times. В марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд.