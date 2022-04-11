Посол ЕС назвал сроки получения Украиной статуса кандидата (1)

SkyNewsZP 2022.04.11 11:04
11.04.2022
Украина может получить статус страны-кандидата на членство в ЕС за
считанные недели, возможно уже в июне. Об этом сказал посол ЕС в Украине
Матти Маасикас в интервью для Postimees.
В частности, у дипломата спросили, о каких временных рамках решений может
идти речь после заполнения Киевом опросника, который передала Еврокомиссия.
"Сейчас мы говорим даже о неделях, а не месяцах.
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