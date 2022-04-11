Посол ЕС назвал сроки получения Украиной статуса кандидата (1)

SkyNewsZP 2022.04.11 11:04

11.04.2022 Украина может получить статус страны-кандидата на членство в ЕС за считанные недели, возможно уже в июне. Об этом сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью для Postimees. В частности, у дипломата спросили, о каких временных рамках решений может идти речь после заполнения Киевом опросника, который передала Еврокомиссия. "Сейчас мы говорим даже о неделях, а не месяцах.