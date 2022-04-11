"Особого оптимизма нет": Нехаммер после встречи с Путиным (5)

2022.04.12 (5)2022.04.11 (123) →
- Нехаммер подытожил встречу с Путиным: "Особого оптимизма нет" : Газета День 00:28
- России не хватает ресурса для победы на Донбассе, - Институт изучения войны : Еспресо TV 00:04
- В общем, положительных впечатлений нет. Нехаммер прокомментировал свою встречу с Путиным : Еспресо TV 00:04
- 11.04.2022 23:47 Канцлер Австрии не увидел мира в глазах Путина: "Все признаки указывают на шторм" : ДонПресс 00:03
- Канцлер Австрии о встрече с Путиным: "Я настроен пессимистично. Все указывает на шторм" : УНИАН 23:48