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"Особого оптимизма нет": Нехаммер после встречи с Путиным

"Особого оптимизма нет": Нехаммер после встречи с Путиным (5)

РБК-Україна 2022.04.11 21:01
Понедельник 11 апреля 2022 20:52 Фото: Карл Нехаммер (слева) (twitter.com/karlnehammer) Автор: Антон Федорцив Австрийский канцлер Карл Нехаммер откровенно подытожил свой визит в Москву, где имел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "На данный момент у меня нет особого оптимизма после переговоров с Путиным.
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2022.04.12 (5)

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