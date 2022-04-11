Оккупанты на захваченных территориях заставляют детей ходить в школу. Их могут использовать как живой щит (1)

Страна.ua 2022.04.11 13:46
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Детей отправляют в школы в Волновахе. Иллюстративное фото: PxHere
Оккупанты предписывают возобновить учебный процесс в школах на захваченных
территориях Украины в районах на границе ведения боевых действий.
Об этом в Facebook сообщает омбудсмен Людмила Денисова.
В частности, такие факты зафиксированы в Волновахе Донецкой области, где с
11 апреля начинается обучение в школах.
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