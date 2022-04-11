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Фокус: Украина

Оккупанты на захваченных территориях заставляют детей ходить в школу. Их могут использовать как живой щит

Оккупанты на захваченных территориях заставляют детей ходить в школу. Их могут использовать как живой щит (1)

Страна.ua 2022.04.11 13:46
13:41, сегодня Детей отправляют в школы в Волновахе. Иллюстративное фото: PxHere Оккупанты предписывают возобновить учебный процесс в школах на захваченных территориях Украины в районах на границе ведения боевых действий. Об этом в Facebook сообщает омбудсмен Людмила Денисова. В частности, такие факты зафиксированы в Волновахе Донецкой области, где с 11 апреля начинается обучение в школах.
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2022.04.12 (1)

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