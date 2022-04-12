Кабмин направляет из резервного фонда 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских войск территорий - Шмыгаль (1)

IBF.ua 2022.04.11 14:45
11 апреля 2022 года, 14:30
Источник: Интерфакс Украина
Кабинет министров направляет из резервного фонда первый миллиард гривен на
восстановление освобожденных от российских войск территорий, сообщает
премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Направляем из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление
освобожденных от российских войск территорий, Средства пойдут на ликвидацию
последствий военных действий и первоочередное восстановление
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