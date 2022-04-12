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Кабмин направляет из резервного фонда 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских войск территорий - Шмыгаль

Кабмин направляет из резервного фонда 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских войск территорий - Шмыгаль (1)

IBF.ua 2022.04.11 14:45
11 апреля 2022 года, 14:30 Источник: Интерфакс Украина Кабинет министров направляет из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль. "Направляем из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий, Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЫБОИНА, МИЛЛИАРД, ДЕНЬГИ, КРОВЛЯ, РАЗБОРКА, Шмыгаль, Сумы, Россия, Чернигов, Житомир, Киев, Украина
2022.04.12 (1)

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