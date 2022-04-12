11 апреля, 17:13 Российские нацисты боятся рельсовой войны и усиливают безопасность железной дороги на своей территории (1)

Думская.net 2022.04.11 17:33

Министерство транспорта рф обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Оккупанты боятся партизанской войны уже на своей территории. Об этом свидетельствует опубликованная Главным управлением разведки Минобороны телеграмма ОАО "РЖД". Повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".