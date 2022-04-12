11 апреля, 17:13 Российские нацисты боятся рельсовой войны и усиливают безопасность железной дороги на своей территории (1)

Думская.net 2022.04.11 17:33
Министерство транспорта рф обязывает обеспечить взаимодействие российской
железной дороги с МВД и ФСБ. Оккупанты боятся партизанской войны уже на
своей территории.
Об этом свидетельствует опубликованная Главным управлением разведки
Минобороны телеграмма ОАО "РЖД".
Повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской
области и Краснодарского края".
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