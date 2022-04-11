Был куратором боевиков на Донбассе: в России задержали бывшего советника Путина Владислава Суркова (1)

MY.UA 2022.04.11 20:01
11 апреля, 16:48
Новость на украинском
В настоящее время, по данным экс-депутата Госдумы Пономарева, Сурков
находится под домашним арестом.
В России арестовали Владислава Суркова - бывшего советника Владимира Путина.
Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в Facebook.
Пономарев отметил, что Сурков в настоящее время находится под домашним
арестом.
"Владислав Сурков находится под домашним арестом.
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