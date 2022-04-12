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"Нужно реагировать жестче". Зеленский призвал ЕС ввести нефтяное эмбарго против РФ, чтобы предотвратить использование ею химоружия

"Нужно реагировать жестче". Зеленский призвал ЕС ввести нефтяное эмбарго против РФ, чтобы предотвратить использование ею химоружия (6)

Новое Время 2022.04.12 00:31
12 апреля, 00:24 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS) Украина рассматривает максимально серьезно заявления российских оккупантов о подготовке к применению химического оружия против защитников Мариуполя. Война России против Украины - главные события 11 апреля Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время видеообращения. "Сегодня со стороны оккупантов прозвучало новое заявление,
МАРИУПОЛЬ, БЛОКИРОВКА, НОРА, КРОТ, ОККУПАНТ, ОРУЖИЕ, Басурин, Азовсталь, Украина, Россия
2022.04.12 (6)

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