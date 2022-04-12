"Нужно реагировать жестче". Зеленский призвал ЕС ввести нефтяное эмбарго против РФ, чтобы предотвратить использование ею химоружия (6)

Новое Время 2022.04.12 00:31

12 апреля, 00:24 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS) Украина рассматривает максимально серьезно заявления российских оккупантов о подготовке к применению химического оружия против защитников Мариуполя. Война России против Украины - главные события 11 апреля Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время видеообращения. "Сегодня со стороны оккупантов прозвучало новое заявление,