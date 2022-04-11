11.04.2022 17:38 Враг в порту Мариуполя захватил судно под флагом Либерии. Экипаж вывезен в сторону Донецка (1)

ДонПресс 2022.04.11 18:03

Враг захватил грузовое судно в порту Мариуполя под флагом Либерии. Экипаж вывезен в сторону Донецка. Как рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, перед захватом моряков российские войска обстреливали судно. "На территории Мариупольского морского торгового порта военными Российской Федерации были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа