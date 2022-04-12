Российские оккупанты могли использовать в Мариуполе химическое оружие: что известно на данный момент (19)

ВідкритийTV 2022.04.12 00:12

11.04.2022 23:24 Александр Коптев Вечером, 11 апреля, российские войска использовали отравляющее вещество неизвестного происхождения против защитников Мариуполя. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Telegram-канал полка "Азов". "Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского