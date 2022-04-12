Российские оккупанты могли использовать в Мариуполе химическое оружие: что известно на данный момент (19)

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- Российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - Азов : Одесский Наблюдатель 01:02
- Россияне могли применить в Мариуполе химическое оружие: что это и почему запрещено : 24 канал 01:00
- Появились детали химического удара РФ по Мариуполю: у пострадавших выраженные признаки отравления : Obozrevatel 00:46
- Россияне сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество : Gazeta.ua 00:44
- Российские захватчики сбросили на Мариуполь неизвестный яд - Полк "Азов" : Информационный навигатор 00:40
- Российские оккупанты сбросили неизвестное ядовитое вещество на Мариуполь: что известно о состоянии пострадавших : Комментарии.UA 00:35
- Полк Азов сообщает о химической атаке в Мариуполе : Комета-Кропивницкий 00:30
- Оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие : Повінь.com.ua 00:25
- 11.04.2022 :: 23:54 Российские оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество : Транспортный бизнес 00:39
- В Мариуполе российско-фашистские войска применили химическое оружие : MY.UA 00:37
- В Мариуполе российско-фашистские войска применили химическое оружие : From-UA.com 00:35
- 11 апреля 2022 21:29 Полк Азов сообщает, что оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество : Экономика.com.ua 00:34
- Российские оккупанты могли использовать в Мариуполе химическое оружие: что известно на данный момент : ВідкритийTV 00:12
- 11.04.2022 23:37 Российские oккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество, - "Азов" : Аргументы и Факты Украина 00:09
- Отравление зарином: как выжить во время химической атаки : Главред 00:06
- Что делать в случае химической опасности - подробная инструкция : MY.UA 00:04
- Что делать в случае химической опасности - подробная инструкция : Сегодня.ua 00:01
- Азов: в Мариуполе оккупанты использовали отравляющее вещество : World News 23:47
- Оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие : Новости без границ 23:42