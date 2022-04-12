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Российские оккупанты могли использовать в Мариуполе химическое оружие: что известно на данный момент

Российские оккупанты могли использовать в Мариуполе химическое оружие: что известно на данный момент (19)

ВідкритийTV 2022.04.12 00:12
11.04.2022 23:24 Александр Коптев Вечером, 11 апреля, российские войска использовали отравляющее вещество неизвестного происхождения против защитников Мариуполя. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Telegram-канал полка "Азов". "Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского
МАРИУПОЛЬ, ВЕЩЕСТВО, СИНДРОМ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ОККУПАНТ, ВОЙСКО, Россия, Украина
2022.04.12 (19)

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