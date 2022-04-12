Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Николаевской области военные РФ под видом гражданских атаковали ВСУ (26)

Соцпортал 2022.04.12 11:33
11:20, 12.04.2022 В Николаевской области оккупанты под видом гражданских атаковали ВСУ Инна Сабатин На Николаевщине переодетые российские военные выдавали себя за заблудившихся местных жителей и пытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины. Как сообщило Оперативное командование Юг в ночь на вторник, 12 апреля, переодетые рашисты на трех гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей.
ОТПОР, ОККУПАНТ, ПРИКРЫТИЕ, КОРРЕКТИРОВКА, КОМАНДОВАНИЕ, ПРОТИВНИК, Украина, Россия, Херсон

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022