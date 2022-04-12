Британия проверяет информацию о применении войсками РФ химического оружия в Мариуполе (30)

- Заявления о применении оккупантами химического оружия в Мариуполе проверяются - Трасс : Газета День 12:28
- Британия потребует ответа от Путина о применении химоружия в Мариуполе : World News 12:18
- В "ДНР" утверждают, что вчера в Мариуполе не применялось химическое оружие : Страна.ua 12:01
- Британия потребует ответа от Путина о применении химоружия в Мариуполе : Хвиля 11:39
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- В Минобороны предварительно не подтверждают сообщение о химатаке в Мариуполе, информацию продолжают проверять : Страна.ua 11:01
- Маляр о Мариуполе: Это могли быть фосфорные боеприпасы, но информация еще проверяется : ЛІГАБізнесІнформ 10:39
- Лондон отреагировал на информацию о химатаке в Мариуполе : Барометр Южноукраинска 10:23
- 12.04.2022 09:33 Британия проверяет сообщение о применении химического оружия в Мариуполе : Аргументы и Факты Украина 10:09
- Применение химического оружия в Мариуполе было бы бессердечной эскалацией, будем требовать от Путина ответа, - глава МИД Великобритании Трасс : Kramatorsk.info 09:51
- США и Великобритания отреагировали на применение россией неизвестного вещества в Мариуполе: "Привлечем путина к ответственности" : Znaj.ua 09:46
- Британия проверяет информацию о применении войсками РФ химического оружия в Мариуполе : Страна.ua 09:31
- 12.04.2022, 08:29 Великобритания проверяет сообщения о применении химоружия в Мариуполе : АСН.in.ua 09:13
- 12 апреля 2022, 06:23 США пока не подтверждают химическую атаку в Мариуполе, Британия проверяет : LB.ua 09:08
- 12.04.22 08:33 Применение химического оружия в Мариуполе было бы бессердечной эскалацией, будем требовать от Путина ответа, - глава МИД Великобритании Трасс : Цензор.Нет 09:02
- 12-Apr-2022 07:03 США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе : Южная правда 08:26
- США предупреждали Украину о возможной химатаке в Мариуполе и выяснят, что произошло : ЛІГАБізнесІнформ 07:38
- Лондон отреагировал на информацию о химатаке в Мариуполе : РИА Мелитополь 07:24
- Великобритания с партнерами будут расследовать химатаку в Мариуполе : Gazeta.ua 06:44
- 12 апреля 2022 03:30 В США и Великобритании отреагировали на возможное применение Россией химоружия в Мариуполе : Экономика.com.ua 06:34
- Химатака россиян в Мариуполе: США и Великобритания заявили, что потребуют от Путина ответа : Главред 06:06
- Лондон отреагировал на информацию о химатаке в Мариуполе : Bigmir)net Новости 05:39
- Британия срочно выясняет обстоятельства химатаки России в Мариуполе - глава МИД : NewsMir.info 04:05
- Британия срочно выясняет обстоятельства химатаки России в Мариуполе - глава МИД : MY.UA 03:31
- Будем требовать от Путина и его режима ответа, - глава МИД Британии о применении химоружия : РБК-Україна 03:16
- Британия срочно выясняет обстоятельства химатаки России в Мариуполе - глава МИД : Укринформ 03:16
- Химическая атака против Украины: в Британии начали проверку : Телеграф.com.ua 03:13
- В Британии отреагировали на вероятную химическую атаку путинской армии в Мариуполе : Obozrevatel 02:31
- 02:00 12.04.2022 Великобритания с партнерами проверяет детали химической атаки на Мариуполь - глава МИД страны : Интерфакс-Україна 02:15