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Британия проверяет информацию о применении войсками РФ химического оружия в Мариуполе

Британия проверяет информацию о применении войсками РФ химического оружия в Мариуполе (30)

Страна.ua 2022.04.12 09:31
09:25, сегодня В Британии считают, что применение химического оружия станет грубой эскалацией конфликта. Фото: pixabay Великобритания с партнерами проверяет информацию об использовании химического оружия в Мариуполе вечером 11 апреля. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс у себя в Twitter. "Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества для атаки на людей в Мариуполе.
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