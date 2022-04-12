Япония заморозила активы дочерей путина и "Альфа-банка" (20)

- 12 апреля 2022 09:18 Япония заморозила активы дочерей путина и "Альфа-банка" : Экономика.com.ua 12:34
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- Япония заморозила активы дочерей путина и "Альфа-банка" : Антирейд 12:11
- Япония ввела санкции против почти 400 россиян, в том числе дочерей Путина, а такре ряда учерждений и банков : Преступности.нет 11:40
- Япония заморозила активы дочерей путина и "Альфа-банка" : Finance.UA 11:33
- Япония ввела санкции в отношении 398 россиян, включая дочерей Путина : Крым.Реалии RFE/RL 10:51
- Япония ввела санкции против дочерей путина и лаврова : ПрессОрг24 10:44
- Япония ввела новые санкции против почти 400 человек и 30 организаций из РФ : Хвиля 10:39
- Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из России : Всеукраинские вести 09:54
- Япония ввела санкции в отношении 398 россиян и 28 организаций РФ : Bigmir)net Новости 09:39
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- Япония ввела санкции против дочерей путина и лаврова : Українські національні новини 08:46
- Еще одна страна ввела санкции против дочерей путина : Телеграф.com.ua 08:43
- Япония усиливает экономическую блокаду россии : ТЕМА.in.ua 08:40
- Япония ввела новые санкции против России : Odessa Online 08:18
- Япония ввела санкции против дочек Путина и еще около 400 россиян : ТСН.ua 07:46
- Япония ввела новые санкции против российских компаний и физлиц: кто в списках : UA.news 07:08
- Новые санкции: Япония заморозила активы дочерей Путина и "Альфа-банка" : Українська правда 07:10
- Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из России : РБК-Україна 05:46