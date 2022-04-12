Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Япония заморозила активы дочерей путина и "Альфа-банка" (20)

Finance.UA 2022.04.12 11:33
Сегодня 10:18 Япония заморозила активы дочерей путина и "Альфа-банка" Япония утвердила новые санкции против россии - она заморозила активы 398 россиян и ряда учреждений, в том числе дочерей президента россии владимира путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, "Альфа-банка" и "Сбербанка". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на японский МИД. Среди тех, на кого распространяются японские санкции, также 385 депутатов
ЯПОНИЯ, САНКЦИЯ, АЛЬФА, ДОЧЬ, ПУТИН, ЛАВРОВ, Евменов, Дронов, Салюков, Суровикин, Лавров, Воронцов, Винокуров, Тихонов, Путин, Осипов, Япония, Россия, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022