Япония заморозила активы дочерей путина и "Альфа-банка" (20)

Finance.UA 2022.04.12 11:33

Сегодня 10:18 Япония заморозила активы дочерей путина и "Альфа-банка" Япония утвердила новые санкции против россии - она заморозила активы 398 россиян и ряда учреждений, в том числе дочерей президента россии владимира путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, "Альфа-банка" и "Сбербанка". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на японский МИД. Среди тех, на кого распространяются японские санкции, также 385 депутатов