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Ночная атака на Днепропетровщину: Одну из российских ракет сбили

Ночная атака на Днепропетровщину: Одну из российских ракет сбили (22)

Новости Донбасса 2022.04.12 10:02
12 апреля 2022, 09:11 В ночь на 12 апреля россияне запустили две ракеты по Днепропетровской области. Одну из них сбили, вторая попала в мельницу. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что две атаки с воздуха были по Синельниковскому району на границе с Запорожской и Донецкой областями. "Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило
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