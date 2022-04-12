Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро (29)

Finance.UA 2022.04.12 11:33

Сегодня 11:14 Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий исключает вероятность дефицита на куриные яйца, мясо птицы, молоко и овощи на внутреннем рынке Украины. Об этом Высоцкий заявил в эфире национального телемарафона. Отвечая на вопрос о гибели 4 миллионов кур на птицефабрике "Чернобаевская" агрохолдинга "Укрлендфарминг", замминистра сообщил, что до полномасштабного вторжения россии Украина экспортировала до 40% яиц.