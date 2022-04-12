Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро (29)

- Дефицита продуктов в Украине не будет - Минагро : Bigmir)net Финансы 13:17
- Минагрополитики Украины исключает возможность дефицита ключевых видов животноводческой продукции : АПК-Информ 13:11
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- 12 апреля 2022 10:14 Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро : Экономика.com.ua 12:34
- Украине не угрожает дефицит яиц, мяса и овощей : Всеукраинские вести 11:55
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- Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро : УНИАН 11:48
- Минагрополитики исключает возможность возникновения дефицита на яйца, мясо птицы, молоко и овощи : Вести-UA 11:49
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- Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро : Повінь.com.ua 11:30
- Будет ли в Украине дефицит продуктов: в Минагрополитики дали ответ : From-UA.com 11:35
- Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро : Finance.UA 11:33
- Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро : Skelet info 11:32
- Минагро: в Украине не будет дефицита яиц, мяса птицы, молока и овощей : Odessa Online 11:16
- Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро : Новости без границ 11:10
- 27 минут назад В Минагрополитики уверяют, что Украине не грозит дефицит яиц, курятины, молока и овощей : Дело.ua 11:08
- Грозит ли Украине дефицит яиц, мяса и овощей во время войны: прогноз Минагрополитики на ближайшие месяцы : Znaj.ua 11:17
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- Дефицита яиц, мяса и овощей в Украине не будет, однако значительно снизится экспорт : Політична Думка 11:16
- Украине не угрожает дефицит яиц, мяса и овощей : 368.media 11:09
- Продуктового дефицита в Украине не будет: власть пойдет на "военную хитрость" : Позиция 11:07
- Дефицита яиц, мяса и овощей в Украине не будет, однако значительно снизится экспорт : Новости Ю 11:06
- В Минагро рассказали, грозит ли Украине дефицит продуктов : IPnews 10:48
- В Минагрополитики ответили, будет ли дефицит овощей и мяса в Украине : Hronika.info 10:39
- Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро : Karachun.com.ua 09:46
- Будет ли в Украине дефицит яиц, мяса и овощей? В Минагрополитики дали ответ : РБК-Україна 09:31
- Замминистра агрополитики исключил дефицит на яйца и молоко, но тепличные овощи будут менее доступны : КП в Украине 09:30
- Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет - Минагро : УП: Економічна правда 09:04
- 01:18 12.04.2022 В Минагрополитики исключают дефицит яиц, мяса птицы, молока и овощей в Украине : Интерфакс-Україна 01:30