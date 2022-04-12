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Войска рф продолжают передислокацию из беларуси на восток Украины - Минобороны Британии (22)

Укринформ 2022.04.12 09:46
12.04.2022 09:31 российские войска продолжают отводить свои силы из беларуси для передислокации на восток и продолжения ведения боевых действий. Как передает Укринформ, об этом сообщает Минобороны Британии в Твиттере. "Войска рф продолжают передислокацию своих сил из беларуси на восток Украины для продолжения проведения боевых действий", - заявили в ведомстве. Отмечается, что российские атаки остаются сосредоточенными на украинских
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