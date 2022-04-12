Маляр: информация о применении армией РФ химоружия в Мариуполе проверяется (22)

- Россияне, вероятно, применили фосфорные боеприпасы в Мариуполе - Маляр : 34 телеканал Дніпро 13:04
- В Минобороны прокомментировали применение химического оружия в Мариуполе : Gazeta.ua 12:45
- 12 апреля 2022, 10:32 Военное руководство проверяет информацию о химическом оружии в Мариуполе, есть предположения о фосфорных бомбах : LB.ua 12:38
- 12 апреля 2022 09:13 Маляр о Мариуполе: Это могли быть фосфорные боеприпасы, но информация еще проверяется : Экономика.com.ua 12:34
- Информация о химоружии в Мариуполе проверяется: в Минобороны назвали еще одну версию : DsNews 11:46
- Химоружие или фосфорные боеприпасы: Минобороны проверяет, чем атаковали Мариуполь : Главком 12:05
- Информация о применении российской армией химического оружия в Мариуполе проверяется - Маляр : Версии.com 11:54
- Маляр: данные о применении рф химоружия в Мариуполе проверяют, есть предположение, что это фосфорные боеприпасы : Українські національні новини 11:46
- В Минобороны озвучили первую версию по химоружию в Мариуполе : Bigmir)net Новости 11:39
- Предполагается, что это фосфорные боеприпасы: Минобороны Украины проверяет информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе, - Маляр : Еспресо TV 11:34
- В Минобороны отреагировали на "химатаку" в Мариуполе : Соцпортал 11:33
- 10:56 12 Апр 2022 Информация о применении химического оружия в Мариуполе проверяется, могли ли быть фосфорные боеприпасы, - Минобороны : Рубрика 11:28
- 12.04.22 10:28 Информация о химоружии в Мариуполе проверяется: это могли быть фосфорные боеприпасы, - Минобороны : Цензор.Нет 11:02
- В Минобороны заявили, что данные о химатаке в Мариуполе проверяются: враг мог использовать другое оружие : Obozrevatel 11:01
- Химатака в Мариуполе: минобороны выдвинуло версию, что применили рашисты : Апостроф 10:45
- Маляр: информация о применении армией РФ химоружия в Мариуполе проверяется : Вести.ua 10:45
- Информация о химоружии в Мариуполе проверяется, могли быть фосфорные боеприпасы - МОУ : Українська правда 10:40
- Апрель, 12 в 10:32 Маляр о химической атаке на Мариуполь: Есть предположение, что это фосфорные боеприпасы : ICTV Факти 10:36
- Химатака на Мариуполь: возможно, это были фосфорные боеприпасы, - Маляр : Iнше ТВ 10:36
- Предварительно это были фосфорные боеприпасы, - Маляр о вероятной химатаке в Мариуполе : 24 канал 10:30
- "Могли быть фосфорные боеприпасы". Минобороны проверяет информацию о применении химического оружия в Мариуполе - Маляр : Новое Время 10:16
- 09:52 12.04.2022 Информация о применении российской армией химического оружия в Мариуполе проверяется - Маляр : Интерфакс-Україна 10:00