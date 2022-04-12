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Маляр: информация о применении армией РФ химоружия в Мариуполе проверяется (22)

Вести.ua 2022.04.12 10:45
Олег Смирнов 12 апреля 2022, 10:35 Окончательная официальная информация будет позже Украинские власти проверяют информацию о вероятном применении химического оружия российскими военными в осажденном ими Мариуполе. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. "По состоянию на сейчас, мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было - ред). Однако, по предварительным данным, могу говорить, что
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