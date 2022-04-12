Будут взрывать больницы и школы: путинский режим готовит серию терактов в РФ и Крыму (49)

Gazeta.ua 2022.04.12 12:44

В России могут взрывать гражданские здания, чтобы обвинить в этом ВСУ и добровольческие батальоны. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine Россия планирует серию терактов на своей территории и в оккупированном Крыму для нагнетания антиукраинской истерии. Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. "Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом