Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Украине национализируют 10 российских судов стоимостью более 1 млрд грн (34)

Еспресо TV 2022.04.12 13:04
12 апреля, 2022 вторник 12:55 ГБР помешало российским предпринимателям вывезти из Украины 10 судов реальной стоимостью более 1 млрд грн, корабли национализируют Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований. Как стало известно, ГБР помешало предпринимателям РФ вывезти из Украины 10 судов реальной стоимостью более 1 млрд грн. Следователи Госбюро расследований при содействии морской охраны и 17
ДУНАЙ, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, АКВАТОРИЯ, ПРОПИСКА, КОРАБЛЬ, МИНИМИЗАЦИЯ, Россия, Одесса, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022