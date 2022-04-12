В Украине национализируют 10 российских судов стоимостью более 1 млрд грн (34)

- 10 российских кораблей задержали в порту Одесской области: имущество на 800 млн грн национализируют : ТСН.ua 13:17
- ГБР предлагает национализировать 10 российских кораблей, стоящих в порту в Одесской области : DsNews 12:41
- Украину пытались покинуть 10 кораблей РФ, но их успели задержать : Bigmir)net Новости 13:09
- В Украине национализируют 10 российских судов стоимостью более 1 млрд грн : Еспресо TV 13:04
- ГБР предотвратило выход из порта Одесской области 10 судов России : Вести.ua 12:45
- В Одесской области ГБР помешало россиянам вывести суда стоимостью в миллиард (фото) : Утренний город 12:45
- В Одесской области изъято 10 российских кораблей, находившихся на ремонте : Измаил вечерний 12:44
- Россияне пытались вывезти из Украины 10 суден стоимостью 1 млрд грн : Gazeta.ua 12:44
- 12.04.22 12:03 ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 12:32
- ГБР помешало вывозу из Украины десяти российских судов стоимостью более миллиарда гривен : КП в Украине 12:30
- ГБР помешало российским предпринимателям вывести из Украины десять судов стоимостью более 1 млрд грн : Повінь.com.ua 12:25
- В порту Одесской области задержали 10 российских судов (ФОТО) : Деловая Одесса 12:28
- 11:43 12 Апр 2022 В ДБР заявили, что украинские пограничники помешали россиянам вывести из Украины десять судов : Рубрика 12:28
- Украина хочет национализировать десять российских судов, которые находятся в порту в Одесской области : Odessa Online 12:16
- Из Одесской области пытались вывезти десять российских судов стоимостью в миллиард : Vgorode.ua 12:15
- Украина национализирует 10 российских кораблей : NewsMir.info 12:05
- Россиянам помешали вывести из Украины десять судов - ГБР : УП: Економічна правда 12:04
- ГБР хочет национализировать 10 российских судов, стоящих в порту в Одесской области : Depo 12:03
- ГБР арестовало 10 российских судов, которые находились на ремонте в Украине : Всеукраинские вести 11:55
- ГБР помешало российским предпринимателям вывести из Украины десять судов стоимостью более 1 млрд грн : Новости без границ 11:42
- 12.04.2022 :: 11:21 Украина национализирует 10 российских судов : Транспортный бизнес 11:39
- В одном из портов Одесской области удалось задержать 10 российских судов : Fin.org.ua 11:34
- ГБР помешало российским предпринимателям вывести из Украины десять судов стоимостью более 1 млрд грн : Skelet info 11:32
- ГБР помешало российским бизнесменам вывезти из Украины 10 судов на более чем в миллиард гривен : 24 канал 11:30
- ГБР не допустило выход из порта Одесской области 10 грузовых судов рф : Центр Транспортных Стратегий 11:20
- Украина национализирует 10 российских кораблей : Укринформ 11:17
- В Одесской области российские предприниматели пытались вывезти десять судов стоимостью более миллиарда гривен : Новое Время 11:16
- Украина национализирует 10 российских кораблей : MY.UA 11:16
- В одном из портов Одесской области удалось задержать 10 российских судов : Укрудпром 11:15
- Россиянам помешали вывести из Украины десять судов - ГБР : Українська правда 11:10
- Из порта Одесщины 10 российских судов пытались выйти под чужими флагами - их планируют национализировать для нужд Украины : Преступности.нет 11:10
- ГБР арестовало 10 российских судов, которые находились на ремонте в Украине : 368.media 11:07
- 10:45 12.04.2022 ГБР предотвратило выход 10 российских судов из порта Одесской области : Интерфакс-Україна 11:00