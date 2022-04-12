В Украине национализируют 10 российских судов стоимостью более 1 млрд грн (34)

Еспресо TV 2022.04.12 13:04

12 апреля, 2022 вторник 12:55 ГБР помешало российским предпринимателям вывезти из Украины 10 судов реальной стоимостью более 1 млрд грн, корабли национализируют Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований. Как стало известно, ГБР помешало предпринимателям РФ вывезти из Украины 10 судов реальной стоимостью более 1 млрд грн. Следователи Госбюро расследований при содействии морской охраны и 17