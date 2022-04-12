12.04.22 12:57 Химатака войск РФ на Мариуполь: пострадавшие в относительно удовлетворительном состоянии, хуже всего чувствует себя пожилая бабушка (32)

Цензор.Нет 2022.04.12 13:02

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка "Азов". "Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие.