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Зеленский обращение - младенец в Украине насиловал десантник Бычков из Пскова

Зеленский обращение - младенец в Украине насиловал десантник Бычков из Пскова (55)

Наша Столиця 2022.04.12 15:21
12.04.2022 Зверства российский военных абсолютно не имеют предела В Украине установили личность российского военнослужащего-изверга, который изнасиловал младенца, а позже отправил видео издевательств своим товарищам по службе. Надежный источник новостей о войне - подпишись на наш Telegram Указанную информацию во вторник, 12 апреля, обнародовал президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения в парламент Литвы, пишет РБК-Украина.
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