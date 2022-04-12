Зеленский обращение - младенец в Украине насиловал десантник Бычков из Пскова (55)

Наша Столиця 2022.04.12 15:21

12.04.2022 Зверства российский военных абсолютно не имеют предела В Украине установили личность российского военнослужащего-изверга, который изнасиловал младенца, а позже отправил видео издевательств своим товарищам по службе. Надежный источник новостей о войне - подпишись на наш Telegram Указанную информацию во вторник, 12 апреля, обнародовал президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения в парламент Литвы, пишет РБК-Украина.