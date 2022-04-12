В Украине создали реестр госпредателей - среди них политики, правоохранители и медийщики (39)

Укринформ 2022.04.12 12:17

12.04.2022 12:02 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и ОО "Рух ЧЕСНО" внесли первые 100 человек в реестр государственных изменников, в том числе 13 медийщиков. Как передает Укринформ, об этом Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил в Фейсбуке. Среди этих 100 человек 73 - политики, 13 - представители правоохранительных органов, 13 - медийщики, а также один судья.