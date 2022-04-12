В Украине создали реестр госпредателей - среди них политики, правоохранители и медийщики (39)

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- 12 апреля 2022, 14:54 В Украине в реестр госпредателей внесли Снежану Егорову, Кирилла Вышинского, Оксану Марченко и Игоря Гужву : LB.ua 16:08
- 16:06, СегодняНацсовет включил в список предателей 13 медийщиков : 6264.com.ua Краматорск 16:06
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