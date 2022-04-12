18:08 12.04.2022 Украинских "беженцев" в рф переселяют в Сибирь и Заполярье - The Independent (46)

- Путин переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг, - The Independent : Новости без границ 22:40
- Куда свозят украинских беженцев, попавших в РФ, узнали западные СМИ : Lenta.ua 21:38
- Оккупанты депортируют украинцев с захваченных территорий за Полярный круг и в Чечню : CRiME 21:25
- Депортированных в россию украинцев переселяют в Сибирь и за Полярный круг - СМИ : Слово і Діло 20:13
- ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ : Хроники и Комментарии 19:34
- путин переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг, - The Independent : Наше Місто Дніпро 19:22
- Путин отправляет украинцев с временно оккупированных в Сибирь и за Полярный круг : Odessa.net.ua 19:18
- Россия вывозит украинских беженцев в Сибирь и на Дальний Восток - The Independent : Вести-UA 18:49
- 18:08 12.04.2022 Украинских "беженцев" в рф переселяют в Сибирь и Заполярье - The Independent : Петр и Мазепа 18:10
- 2022.04.12 Рашисты переселяют "эвакуированных" украинцев в Сибирь и за полярный круг : RUpor.info 17:42
- 1 час назад Отправляют в Сибирь и Заполярье: Россия насильно депортировала около 100 тысяч украинцев : Дело.ua 17:33
- Россия переселяет 100 тысяч украинцев в Сибирь и Заполярье, - СМИ : 24 канал 17:30
- Путин переселяет депортированных из Украины в Сибирь и за Полярный круг - СМИ : РИА Мелитополь 17:24
- Насильно депортированных в рф украинцев переселяют в Сибирь и за Полярный круг - The Independent : ПрессОрг24 16:45
- Насильно вывезенных в россию украинцев отправляют в Сибирь и на Дальний Восток, - СМИ : Факти 16:44
- Путин переселяет депортированных украинцев в Сибирь и за Полярный круг : GlavPost.Com 16:36
- Спецпереселенцы: оккупанты рф депортируют украинцев в Чечню, на Дальний Восток и в Сибирь - СМИ : ОстроВ 16:09
- ИноСМИ рассказали, куда Путин переселяет украинцев со временно оккупированных территорий Украины : НБН 16:09
- Путин переселяет украинцев с Донбасса в Сибирь и за Полярный круг, - СМИ : DsNews 15:51
- Насильно депортированных в рф украинцев переселяют в Сибирь и за Полярный круг - The Independent : Українські національні новини 15:46
- 12.04.2022 в 15:30 СМИ: Путин переселяет украинцев с оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг : InfoResist.org 15:45
- За Полярный круг: СМИ узнали, куда Путин переселяет украинцев : Gazeta.ua 15:45
- Апрель, 12 в 15:23 Украинцев, насильно вывезенных в РФ, переселяют в Сибирь и за Полярный круг - The Independent : ICTV Факти 15:36
- Украинцев с оккупированных территорий увозят в Сибирь и за Полярный круг : Фраза.ua 15:35
- В рф принудительно вывезли более 700 тысяч украинцев - Денисова : Флот2017 15:34
- путин насильно переселяет украинских беженцев в Сибирь : Dnepr.express 15:31
- Почти 100 тысяч украинцев Россия принудительно вывезла в Сибирь, на Кавказ и Чечню - The Independent : ТСН.ua 15:31
- Незаконно депортированных украинцев переселяют в Сибирь и на Дальний Восток - СМИ : УНИАН 15:25
- путин отправляет украинцев в Сибирь и за Полярный круг: около 100 тысяч граждан оказались в тысячах километров от дома : Znaj.ua 15:17
- путин отправил почти 100 тысяч украинских беженцев в сибирь и за полярный круг - The Independent : Новини Live 15:08
- 12.04.22 14:31 Путин переселяет украинцев за Урал и за полярный круг, - The Independent : Цензор.Нет 15:02
- Оккупанты принудительно депортируют украинцев в Сибирь и за Полярный круг, - СМИ : Парламент.UA 14:56
- Путин переселяет депортированных из Украины в Сибирь и за Полярный круг - СМИ : Obozrevatel 14:46
- Кремль массово переселяет украинцев в Сибирь, Чечню и на Дальний Восток : Апостроф 14:45
- РФ вывезла украинских беженцев в Сибирь и за Полярный круг - СМИ : Измаил вечерний 14:44
- 12 апреля 2022, 13:58 По пути Сталина: Путин высылает украинцев как можно дальше от дома : Dialog.ua 14:26
- Путин переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг, - The Independent : Завтра.UA 14:19
- Насильно вывезенных украинцев Путин переселяет в Сибирь и за Полярный круг - The Independent : Новое Время 14:16
- По стопам Сталина: путин принудительно переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг : Телеграф.com.ua 14:13
- Депортированных украинцев отправляют в Сибирь и за Полярный круг : Mrpl.City 14:11
- Россия переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг - СМИ : Bigmir)net Новости 14:09
- Оккупанты из рф отправляют украинцев в Сибирь и за Полярный круг : Footboom.com 14:05
- Путин переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг, - The Independent : РБК-Україна 13:46
- Путин переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг, - The Independent : Вести.ua 13:45
- 12.04.2022 13:30 Стало известно, куда Россия переселяет украинских беженцев : ДонПресс 13:33