Большая колонна военной техники из России движется в сторону Донбасса, - CNN (42)

Завтра.UA 2022.04.12 15:19

15:14, 12.04.2022 CNN сообщает, что Россия направила в сторону восточных областей Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области. По информации издания, видео с техникой, которое активно распространяют в сети, снимали возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области: "Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса".Поддержите Народную Правду добровольным взносом