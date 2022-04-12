Большая колонна военной техники из России движется в сторону Донбасса, - CNN (42)

- Движется большая колонна российской техники в сторону Донбасса : Донбасс ИА 22:29
- 12 апреля 2022 18:27 Оккупанты перемещают вооружение и технику к восточным границам Украины - Генштаб ВСУ : Экономика.com.ua 21:34
- В РФ пытаются не дать местным снимать передвижение техники - Генштаб ВСУ : MY.UA 21:01
- Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса - CNN : Вести-UA 20:49
- 12-Apr-2022 17:56 В Украину движется большая колонна техники РФ : Южная правда 20:25
- Апрель, 12 в 19:37 Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса - CNN : ICTV Факти 20:06
- CNN: большая колонна российских войск в Ростовской области движется в сторону Донбасса : ПрессОрг24 19:44
- В приграничных с Украиной районах РФ из-за колонн техники оккупантов усилили полицейский режим - Генштаб ВСУ : Гордон 19:36
- 17:52, Сьогодні Большая колонна российской военной техники направляется в сторону Донбасса - CNN : 62.ua 19:11
- 17:52, Сьогодні Большая колонна российской военной техники направляется в сторону Донбасса - CNN : 0642 Луганск 19:02
- В сети появилось видео большой колонны техники рф, которая движется в Украину : Николаевский центр журналистских расследований 18:35
- Россия стягивает войска: в сторону Донбасса двигается колонна техники из Ростовской области : Флот2017 18:33
- сегодня в 17:29 СМИ: колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса : Трибун Луганска 17:42
- Из Ростовской области на Донбасс двигается большая колонна военной техники - CNN : Новости Донбасса 17:02
- 17:03 12 Апр 2022 В сторону Донбасса в Ростовской области движется большая колонна российских войск, - СМИ : Рубрика 17:28
- В сторону Донбасса движется большая колонна военной техники оккупантов : Lenta.ua 17:08
- Российская военная колонна направляется в сторону Донбасса - CNN : SlavInfo.dn.ua 17:04
- 12.04.2022 16:59 В РФ сняли на видео большую колонну российской техники, которая движется на Донбасс : ДонПресс 17:03
- Большая колонна российских войск идет в сторону Донбасса, - CNN : 24 канал 17:00
- Большая колонна военной техники РФ двигается в сторону Донбасса - СМИ : Комментарии.UA 16:35
- CNN: большая колонна российских войск в Ростовской области движется в сторону Донбасса : Українські національні новини 16:47
- 16:05 12.04.2022 Колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса - CNN : Петр и Мазепа 16:40
- Большая колонна военной техники направляется из РФ в сторону Донбасса - CNN : Сегодня.ua 16:32
- Большая колонна российских войск в Ростовской области двигается в сторону Донбасса - CNN : Укринформ 16:31
- 12.04.2022, 15:49 Большая колонна российской техники движется на Донбасс, - CNN : В Час Пик 16:18
- Большая колонна российской техники направилась в сторону Донбасса - CNN : Obozrevatel 16:16
- 12.04.2022 16:05 Большая колонна pоссийских войск направляется в сторону Донбасса, - CNN : Аргументы и Факты Украина 16:09
- Появилось видео с большой колонной техники армии РФ. CNN выяснила, что оккупанты направляются на Донбасс : Гордон 16:06
- Большая колонна военной техники из России движется в сторону Донбасса, - CNN : Главное 16:05
- 12 апреля 2022 15:38 CNN: На Донбасс двигается большая колонна российской военной техники : Dynamomania.com 16:03
- На Донбасс движется большая колонна российской военной техники - CNN : UA-Футбол 15:44
- На Донбасс двигается колонна российской техники : Gazeta.ua 15:44
- Большая колонна войск России направляется в сторону Донбасса, - CNN : РБК-Україна 15:31
- Большая колонна военной техники из России движется в сторону Донбасса, - CNN : Завтра.UA 15:19
- Большая колонна военной техники двигается из Ростовской области в сторону Донбасса - CNN : Новое Время 15:16
- Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса - CNN : Главред 15:06
- Колонна российских войск движется в сторону Донбасса, - CNN : Фокус 15:05
- Большая колонна военной техники РФ движется в сторону Донбасса - CNN : УНИАН 14:51
- Российская военная колонна направляется в сторону Донбасса - CNN : MY.UA 13:46
- Российская военная колонна направляется в сторону Донбасса - CNN : ТСН.ua 13:31