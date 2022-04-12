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Большая колонна военной техники из России движется в сторону Донбасса, - CNN

Большая колонна военной техники из России движется в сторону Донбасса, - CNN (42)

Завтра.UA 2022.04.12 15:19
15:14, 12.04.2022 CNN сообщает, что Россия направила в сторону восточных областей Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области. По информации издания, видео с техникой, которое активно распространяют в сети, снимали возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области: "Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса".Поддержите Народную Правду добровольным взносом
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