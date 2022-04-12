Зеленский подписал закон о 100% гарантии банковских вкладов (43)

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- Зеленский подписал закон о гарантировании 100% банковских вкладов на время войны : GlavPost.Com 21:36
- Зеленский подписал закон о полном гарантировании депозитов во время войны : Odessa Online 21:16
- Финансовые гарантии для вкладчиков в Украине: Зеленский подписал закон о гарантиях на депозиты : INTV.ua 20:42
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны : Днепровский городской портал 20:37
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии банковских вкладов : Шиповник.ua 20:31
- Гарантия 100%. В Украине ввели полное возмещение банковских вкладов на время военного положения - закон : Новое Время 20:31
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны : Слово і Діло 20:14
- 12.04.22 19:17 Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны : Цензор.Нет 19:32
- 18:35 12 Апр 2022 Президент подписал закон о 100% гарантиях депозитов на время войны в Украине : Рубрика 19:28
- 12 апреля 2022, 19:09 Финансовые гарантии для вкладчиков в Украине: Зеленский подписал закон о гарантиях на депозиты : Dialog.ua 19:26
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии депозитов на время военного положения : КП в Украине 19:15
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны : УНИАН 19:15
- Зеленский подписал закон о полном гарантировании государством вкладов физлиц, - Гетманцев : Український Бізнес Ресурс 19:14
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии депозитов на время войны : Online.ua 19:12
- 12 апреля 17:35 Зеленский подписал закон о 100% гарантировании вкладов во время войны. Ощадбанк станет участником ФГВФЛ : Forbes Украина 19:12
- Президент подписал закон о 100% гарантиях депозитов на период войны : NewsMir.info 19:05
- Владимир Зеленский подписал закон о 100-процентной гарантии вкладов на период войны : Fin.org.ua 19:04
- Зеленский подписал указ, 100% гарантирующий возврат депозитов во время войны : 24 канал 19:00
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны - Гетманцев : UATV 18:59
- Президент подписал закон о 100% гарантиях депозитов на период войны : Укринформ 18:47
- Зеленский подписал закон о гарантировании 100% банковских вкладов на время войны : Українські національні новини 18:46
- Президент Украины подписал закон о гарантиях вкладов на время войны : Вести.ua 18:45
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии депозитов на время войны : ОстроВ 18:40
- Зеленский подписал закон о 100% гарантировании банковских вкладов : ТСН.ua 18:31
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны : Газета День 18:28
- Зеленский подписал закон о 100% гарантиях депозитов на время войны : Завтра.UA 18:24
- Владимир Зеленский подписал закон о 100-процентной гарантии вкладов на период войны : Укрудпром 18:15
- 12.04.2022 17:34 Зеленский подписал закон о 100 процентах гарантии банковских вкладов : Аргументы и Факты Украина 18:09
- 12 апреля 2022, 17:17 Зеленский подписал закон о 100% гарантиях банковских вкладов : LB.ua 18:08
- Апрель, 12 в 17:56 Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов во время войны : ICTV Факти 18:06
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии депозитов на время войны : Главное 18:06
- Зеленский подписал закон о 100% гарантиях на депозиты во время войны : Страна.ua 18:01
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны : Business Information Network 18:01
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии депозитов на время войны : Waves-ua 17:55
- 15 минут назад Зеленский подписал закон о гарантии возврата 100% сумм банковских вкладов во время войны : Дело.ua 17:08
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии банковских вкладов : Front News International 17:35
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии депозитов на время войны : УП: Економічна правда 17:34
- 17:17 12.04.2022 Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны : Интерфакс-Україна 17:30
- Зеленский подписал закон о 100% гарантии банковских вкладов : РБК-Україна 17:16
- В Украине изменились правила для депозитов: Зеленский подписал закон : Obozrevatel 16:46