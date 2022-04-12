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На станции метро в Нью-Йорке произошла стрельба, есть раненые

На станции метро в Нью-Йорке произошла стрельба, есть раненые (58)

NewsMir.info 2022.04.12 19:05
сегодня 18:21 Несколько человек получили огнестрельные ранения на платформе станции метро в Нью-Йорке во время утреннено часа пик во вторник. Об этоми передает Укринформ со ссылкой на The New York Times. По данным пожарной службы, всего 13 человек пострадали, несколько из них - в результате стрельбы. Полиция разыскивает подозреваемого в противогазе и оранжевом строительном жилете, сказал представитель правоохранительных органов.
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