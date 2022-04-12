На станции метро в Нью-Йорке произошла стрельба, есть раненые (58)

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- В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил 5 человек. Найденны неразорвавшиеся устройства : Українські національні новини 17:46
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