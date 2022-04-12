Зеленский отказался принимать в Киеве президента ФРГ: ему напомнили тесные контакты с РФ (59)

Вести-UA 2022.04.12 21:49

От ворот поворот Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 21:20 / Автор: Главред Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиной стали тесные связи немецкого политика с Россией, пишет авторитетное немецкое издание Bild. Отмечается, что Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля.