У директора НАБУ Артема Сытника истекает срок полномочий. Бюро будет руководить его первый заместитель (54)

- Сытника уволили с должности директора НАБУ : Полиграф 22:41
- Полномочия Сытника на посту директора НАБУ истекают 16 апреля - НАБУ : Business Information Network 22:31
- 12 Апреля, 2022 Директор НАБУ Сытник уволен, - нардеп : Маю право 21:56
- Правительство уволило Сытника с должности директора НАБУ : Gazeta.ua 21:45
- У Сытника завершаются полномочия 16 апреля - НАБУ будет руководить первый заместитель : NewsMir.info 21:05
- У Сытника завершаются полномочия 16 апреля - НАБУ будет руководить первый заместитель : Укринформ 21:02
- 20:41 / 12.04.2022 НАБУ остается без руководиеля : Багнет 21:01
- Сытник с 16 апреля больше не глава НАБУ: его временно заменит заместитель : 24 канал 21:00
- 16 апреля истекает срок полномочий Сытника в должности главы НАБУ - пресс-служба бюро : Гордон 20:36
- Вместо Сытника директором НАБУ станет его зам Углава : Николаевский центр журналистских расследований 20:20
- Директора НАБУ Сытника уволили с должности из-за истечения сроков - нардеп : Слово і Діло 20:14
- Стало известно, кто будет исполнять в НАБУ обязанности уволенного Сытника : DsNews 19:43
- Полномочия директора НАБУ Сытника истекают на этой неделе : Новое Время 19:46
- Артем Сытник уволен с должности директора НАБУ : ПрессОрг24 19:45
- Уволен директор НАБУ Сытник, сообщает нардеп-"слуга" : Досье 19:35
- Сытник уволен с должности главы НАБУ из-за окончания срока полномочий : Николаевский центр журналистских расследований 19:20
- Апрель, 12 в 19:17 Полномочия Сытника на должности директора НАБУ истекают 16 апреля: кто его заменит : ICTV Факти 19:36
- У директора НАБУ Артема Сытника истекает срок полномочий. Бюро будет руководить его первый заместитель : Еспресо TV 19:34
- 19:16 12.04.2022 Полномочия Сытника на посту директора НАБУ истекают 16 апреля - НАБУ : Интерфакс-Україна 19:30
- Кто возглавит НАБУ после Сытника: СМИ сообщили о внезапном увольнении директора НАБУ : РИА Мелитополь 19:24
- С 16 апреля НАБУ вместо Сытника возглавит его зам Углава : ZN,UA 19:17
- Кто возглавит НАБУ после Сытника: СМИ сообщили о внезапном увольнении директора НАБУ : ТСН.ua 19:16
- Сытник уволен с должности главы НАБУ, - нардеп : DsNews 18:46
- Артем Сытник уволен с должности директора НАБУ : Iнше ТВ 19:06
- Артем Сытник уволен с должности директора НАБУ, - нардеп от "Слуги народа" : Фокус 19:05
- Конец внешнего управления: Артема Сытника уволили с должности директора НАБУ : Fin.org.ua 19:04
- Сытника уволили с должности директора НАБУ : Depo 19:03
- Глава НАБУ Артем Сытник покинет свой пост через четыре дня - вышел срок : КП в Украине 19:00
- Главу НАБУ Сытника уволили с должности : Парламент.UA 18:50
- 1 час назад Главу НАБУ Сытника уволили : Дело.ua 18:48
- 18:14 12.04.2022 Сытник уволен с должности директора НАБУ : Интерфакс-Україна 18:48
- Артем Сытник уволен с должности директора НАБУ : Українські національні новини 18:46
- Сытник покинул кресло директора НАБУ : Gazeta.ua 18:45
- Сытника уволили с должности главы НАБУ : УНИАН 18:45
- Уволен директор НАБУ Сытник : Досье 18:40
- 18:25 12.04.2022 Сытник уволен с поста директора НАБУ : Петр и Мазепа 18:40
- Директор НАБУ Сытник уволен, - нардеп : Преступности.нет 18:40
- Сытник уволен с поста главы НАБУ : Хвиля 18:39
- Уволен глава НАБУ Артем Сытник : ОстроВ 18:39
- Сытника уволили с должности главы НАБУ - нардеп : Bigmir)net Новости 18:39
- Сытник уволен с должности директора НАБУ : Главное 18:36
- 12.04.22 17:44 Сытник уволен с должности директора НАБУ в связи с истечением срока полномочий, - "слуга народа" Гришина : Цензор.Нет 18:32
- Директор НАБУ Сытник уволен с должности - нардеп : Сегодня.ua 18:17
- Сытника уволили с поста директора НАБУ из-за окончания срока полномочий : Страна.ua 18:16
- Уволен глава НАБУ Артем Сытник : Винница Реал 18:16
- Глава НАБУ Сытник уволен - нардеп : Політична Думка 18:16