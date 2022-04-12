У директора НАБУ Артема Сытника истекает срок полномочий. Бюро будет руководить его первый заместитель (54)

Еспресо TV 2022.04.12 19:34

12 апреля, 2022 вторник 18:45 Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уходит с должности в связи с окончанием каденции, которое приходится на 16 апреля Об этом сообщила в своем телеграм-канале нардеп от "Слуги Народа" Юлия Гришина. "Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", - отметила Гришина.