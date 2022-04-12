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Фокус: Украина

На Южном направлении уничтожен полевой состав боеприпасов врага и некоторая техника

На Южном направлении уничтожен полевой состав боеприпасов врага и некоторая техника (31)

UA-Футбол 2022.04.12 23:44
12 апреля 2022, вторник. 23:43 По крупицам... фото - Getty Images/Global Images Ukraine UA-Футбол На Южном направлении фронта украинские защитники за последние сутки уничтожили полевой состав соперника, а также одиннадцать единиц техники, среди которых: 3 БПЛА; 2 самоходные артиллерийские установки; реактивная система залпового огня "Град"; другая автомобильная техника. Сообщается, что Корабельная группировка в Черноморской зоне остается на
ОККУПАНТ, ВРАГ, ЕДИНИЦА, ТАНК, ПРОТИВНИК, ГЕНШТАБ, Украина, Россия, Луганск, Донецк, Херсон
2022.04.13 (31)

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