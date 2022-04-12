На Южном направлении уничтожен полевой состав боеприпасов врага и некоторая техника (31)

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- РФ организует еще большее перемещение военных и техники в Украину - сводка штаба : Українська правда 07:10
- В ВСУ сообщили о попытках оккупанта возвратиться на границу Херсонской и Николаевской областей : UA.news 07:02
- Враг свирепствует на юге - украинские войска крепко удерживают отбитые территории : Gazeta.ua 06:44
- Генштаб озвучил потери оккупантов на южных рубежах : Lenta.ua 06:38
- Озлобленные рашисты пытаются выйти на границу Николаевской и Херсонской областей (ВИДЕО) : Iнше ТВ 06:36
- 12 апреля 2022 23:18 Сутки на Донбассе. ВСУ отбили шесть атак россиян, уничтожили вертолет и два беспилотника : Экономика.com.ua 06:34
- На юге Украины ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов : Bigmir)net Новости 06:09
- На юге Украины ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов : MY.UA 05:45
- На Донбассе защитники отбили шесть атак противника : Bigmir)net Новости 04:39
- Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки вернуться на границу Херсонщины и Николаевщины, - ОК "Юг" : Еспресо TV 04:34
- На Донбассе защитники отбили шесть атак противника : MY.UA 04:31
- Стало известно о новых потерях оккупантов на южных рубежах : УНИАН 04:15
- За минувшие сутки на южном направлении уничтожены 11 единиц техники и полевой склад боеприпасов оккупантов : Одесский Наблюдатель 04:02
- Враг пытается возвратиться на границу Херсонской и Николаевской областей, - ВСУ : РБК-Україна 03:46
- Украинские защитники показали момент уничтожения вражеской техники с БПЛА. Видео : Obozrevatel 03:31
- За минувшие сутки на южном направлении уничтожены 11 единиц техники и полевой склад боеприпасов оккупантов : Odessa Online 03:13
- ВСУ на Юге уничтожили полевой состав боеприпасов противника : 24 канал 03:00
- 13-Apr-2022 01:56 За сутки на южном направлении враг потерял 11 единиц техники и 12 человек личного состава : Южная правда 02:26
- Враг за сутки потерял 11 единиц техники и полевой склад боеприпасов - ОК "Юг" : Goodnews.ua 01:16
- Враг за сутки потерял 11 единиц техники и полевой склад боеприпасов - ОК "Юг" : NewsMir.info 01:05
- На Донбассе отбили шесть атак врага, сбили вертолет и 2 беспилотника : Gazeta.ua 00:44
- Оккупанты потеряли за сутки 12 бойцов, три беспилотника и две артустановки - "Юг" : ОстроВ 00:40
- Сутки на Донбассе. ВСУ отбили шесть атак россиян, уничтожили вертолет и два беспилотника : ЛІГАБізнесІнформ 00:38
- 13 апреля, 00:08 Одиннадцать единиц техники и двенадцать российских нацистов уничтожили украинские защитники на южных рубежах нашей обороны за сутки : Думская.net 00:33
- Враг за сутки потерял 11 единиц техники и полевой склад боеприпасов - ОК "Юг" : Укринформ 00:31
- Украинские защитники уничтожили 11 единиц техники оккупантов на южном направлении : Новое Время 00:31
- За сутки в зоне ООС украинские защитники отразили шесть вражеских атак : Газета День 00:28
- На юге украинские защитники уничтожили более десятка оккупантов и 11 единиц вражеской техники : Obozrevatel 00:16
- Полная демилитаризация оккупантов: воины 93-й ОМБр Холодный Яр показали, как качественно отработали по врагам : Стена 00:15