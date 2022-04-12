На Южном направлении уничтожен полевой состав боеприпасов врага и некоторая техника (31)

UA-Футбол 2022.04.12 23:44

12 апреля 2022, вторник. 23:43 По крупицам... фото - Getty Images/Global Images Ukraine UA-Футбол На Южном направлении фронта украинские защитники за последние сутки уничтожили полевой состав соперника, а также одиннадцать единиц техники, среди которых: 3 БПЛА; 2 самоходные артиллерийские установки; реактивная система залпового огня "Град"; другая автомобильная техника. Сообщается, что Корабельная группировка в Черноморской зоне остается на