россия начала стягивать войска к Финляндии (ВИДЕО) (10)

Iнше ТВ 2022.04.12 21:36

21:07 12.04.2022 Россия начала стягивать войска к границе с Финляндией после того, как в Хельсинки заявили о намерении вступить в НАТО. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает Корреспондент. Так, на территории РФ по направлению к границе с Финляндией было замечено передвижение тяжелого вооружения, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.