Генштаб обновил данные о потерях российских войск на 13 апреля (65)

Меридиан Севастополь 2022.04.13 13:13

13.04.2022 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях России в ходе боевых действий после полномасштабного вторжения в Украину. По информации украинского командования, на 13 апреля российская армия потеряла около 19 800 человек личного состава. Данные о потерях российской техники таковы: 739 танков (на семь больше по сравнению с данными накануне), 1 964 боевых бронированных машин, 358