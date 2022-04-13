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Генштаб обновил данные о потерях российских войск на 13 апреля

Генштаб обновил данные о потерях российских войск на 13 апреля (65)

Меридиан Севастополь 2022.04.13 13:13
13.04.2022 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях России в ходе боевых действий после полномасштабного вторжения в Украину. По информации украинского командования, на 13 апреля российская армия потеряла около 19 800 человек личного состава. Данные о потерях российской техники таковы: 739 танков (на семь больше по сравнению с данными накануне), 1 964 боевых бронированных машин, 358
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2022.04.13 (65)

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