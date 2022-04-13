Генштаб обновил данные о потерях российских войск на 13 апреля (65)

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- Генштаб назвал потери российской армии : РИА Мелитополь 13:24
- Генштаб обновил данные о потерях российских войск на 13 апреля : Меридиан Севастополь 13:13
- 2022.04.13 Генштаб назвал новые данные о масштабных потерях России : RUpor.info 13:12
- С начала войны ВСУ уничтожили около 740 танков - Генштаб ВСУ : 34 телеканал Дніпро 13:04
- Потери оккупантов: 19 800 человек, 739 танков, 158 самолетов... : Корабелов.инфо 12:49
- За сутки уничтожено 200 солдат: Генштаб обновил данные о потерях РФ : Realist.online 12:41
- Потери рашистов в Украине: данные Генштаба на 13 апреля : Экономика от Пророка 12:34
- Потери россии увеличились: актуальная информация на 13 апреля от Генштаба ВСУ : Dnepr.express 12:28
- россия потеряла в Украине за время вторжения 19,8 тысячи личного состава, - Генштаб ВСУ : Газета День 12:28
- Потери российской армии на 13 апреля : Матриця свободи 12:27
- Общие потери российских оккупантов на утро 13 апреля : ВідкритийTV 12:20
- Оккупанты потеряли в войне с Украиной уже 158 самолетов и 143 вертолета, - Генштаб : НикВести 12:07
- Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск на 13 апреля : Крым.Реалии RFE/RL 11:51
- Потери российской армии по состоянию на 13 апреля : Николаевский центр журналистских расследований 11:19
- 13.04.2022 :: 10:20 Российские захватчики на 13 апреля потеряли около 19,8 тыс. личного состава - Генштаб ВСУ : Транспортный бизнес 11:38
- В Украине уничтожили уже около 19,8 тысяч российских военных : MY.UA 11:31
- Потери оккупантов: 19 800 человек, 739 танков и 158 самолетов : Барометр Южноукраинска 11:23
- 13.04.2022, 10:48 Генштаб ВСУ озвучил обновленные данные о потерях российских оккупантов за 48 дней "спецоперации" : В Час Пик 11:18
- Украинская армия ликвидировала уже более 19 тысяч российских захватчиков - Генштаб : ТСН.ua 11:16
- За 48 дней войны армия РФ потеряла 19 800 военных и 158 самолетов : Вести.ua 11:15
- Агрессоры продолжают нести тяжелые потери | Одесский Курьер : Лента новостей Одессы 11:15
- 13.04.2022 11:04 Почти 20 тысяч человек и 739 танка: новые потери Вооруженных сил PФ : Аргументы и Факты Украина 11:09
- Около 19800 военных, 739 танков, 158 самолетов и 143 вертолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины : Еспресо TV 11:04
- 19 800 военных, 739 танков и больше 300 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ : Страна.ua 11:01
- "Урожай" ВСУ: Генштаб назвал новые данные о масштабных потерях России (инфографика) : УНИАН 10:54
- Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины : Kramatorsk.info 10:50
- Зловещая двадцатка тысяч "двухсотых": стали известны потери врага с начала войны в Украине : Факти 10:49
- Стало известно, сколько техники и живой силы РФ потеряла в войне против Украины : Комментарии.UA 10:35
- С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 19,8 тысячи военных - Генштаб ВСУ : ZN,UA 10:47
- Почти 20 000 солдат и 800 танков: в Генштабе назвали потери РФ на 13 апреля : Сегодня.ua 10:47
- Генштаб ВСУ: количество уничтоженных оккупантов приближается к 20 тысячам : Українські національні новини 10:46
- Агрессоры продолжают нести тяжелые потери (ВИДЕО) : Одесский Курьер 10:45
- Генштаб ВСУ: количество уничтоженных оккупантов приближается к 20 тысячам : ПрессОрг24 10:45
- 13 апреля 2022, 09:47 Потери россиян составили уже 19 800 человек личного состава : LB.ua 10:38
- Апрель, 13 в 10:28 Самолет, вертолеты и беспилотники: какие потери понесла армия РФ в Украине 12 апреля : ICTV Факти 10:36
- Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 19,8 тысяч солдат : Фраза.ua 10:35
- Хроники войны: Потери российских войск в Украине на утро 13 апреля 2022 : Телеканал СТБ 10:35
- Более 300 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери россии с начала полномасштабной войны против Украины : Sportarena.com 10:35
- Генштаб ВСУ: количество уничтоженных оккупантов приближается к 20 тысячам : Front News International 10:35
- Россия потеряла больше 300 самолетов и вертолетов на войне с Украиной : Спорт.ua 10:34
- 13 апреля 2022 10:08 Уверенно шагаем к 20 тысячам. Новые данные о потерях россиян в войне с Украиной : Dynamomania.com 10:34
- +200 трупов: Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях врага : Depo 10:33
- Около 19800 человек и более 130 беспилотников: в Генштабе сообщили о потерях РФ : FinOboz 10:33
- 13.04.22 09:50 Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины : Цензор.Нет 10:32
- Около 19800 человек и более 130 беспилотников: в Генштабе сообщили о потерях РФ : Шиповник.ua 10:31
- Добро пожаловать в ад: обновленная сводка потерь оккупантов в Украине : Апостроф 10:30