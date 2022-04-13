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Уже в пути. Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии едут в Киев (ФОТО)

Уже в пути. Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии едут в Киев (ФОТО) (74)

Iнше ТВ 2022.04.13 09:36
09:19 13.04.2022 Президенты Польши Анджей Дуда, Эстонии Алан Карис, Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эгилс Левитс направляются в Киев. Об этом сообщила пресс-служба польского президента. Они встретятся с президентом Зеленским. "Целью визита президентов в Украину является поддержка этой страны во всех аспектах - символическом, материальном и политическом", - рассказал глава Кабинета президента Республики Польша
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2022.04.13 (74)

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