Уже в пути. Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии едут в Киев (ФОТО) (74)

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- Президенты четырех стран Европейского Союза посетят сегодня столицу Украины : Технополис 13:27
- Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии едут в Киев : Информатор 12:52
- сегодня в 12:25 Президенты Литвы, Латвии, Польши и Эстонии едут в Киев : Трибун Луганска 12:42
- - 13 апреля 2022 10:41 Президенты четырех страны посетят Киев : EconomistUA 12:34
- Президенты четырех стран ЕС едут в Киев "с мощным посланием" : Факти 12:32
- Президенты четырех страны посетят Киев : DailyUA 12:24
- Президенты четырех стран ЕС едут в Киев : World News 11:50
- Зеленский не захотел принимать президента Германии : Винница Реал 12:13
- Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии прибыли в Украину, чтобы встретиться с Зеленским : Информационное Сопротивление 11:42
- В Киеве состоится встреча президентов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии с Зеленским : GlavPost.Com 11:36
- 13-Apr-2022 08:38 Президенты четырех страны посетят Киев : Южная правда 11:25
- "Разом до перемоги". Президенты стран Балтии и Польши едут в столицу Украины : UA-Футбол 11:14
- По дороге в Киев: показали поезд с Дудой и президентами стран Балтии : Українські національні новини 10:46
- Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев для встречи с Владимиром Зеленским: первые кадры и заявления лидеров : Znaj.ua 10:46
- По дороге в Киев: показали поезд с Дудой и президентами стран Балтии : ПрессОрг24 10:45
- Президенты четырех стран ЕС едут в Киев : Хвиля 10:39
- Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев с мощным заявлением : Главком 10:35
- Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Украину : DsNews 10:16
- Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сегодня посетят Киев : Матриця свободи 10:27
- Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 13 апреля встретятся в Киеве с Зеленским : Odessa Online 10:15
- Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии едут в Киев на встречу с Зеленским (фото) : Фокус 10:05
- В Киев на встречу с Зеленским едут президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии : Depo 10:03
- Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 13 апреля встретятся в Киеве с Зеленским : Одесский Наблюдатель 10:02
- Штайнмайер сообщил, что украинская сторона не желает его визита в Киев : Версии.com 09:53
- Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии посетят Киев : Kafanews 09:52
- Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут по железной дороге в Киев : Kramatorsk.info 09:51
- Президенты четырех стран направляются в Киев для встречи с Зеленским : Вести-UA 09:49
- 13.04.2022 в 09:41 В Киев едут президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии : InfoResist.org 09:45
- Президенты четырех страны посетят Киев : Измаил вечерний 09:44
- В Киев приедут президенты Польши, Литвы, Эстонии и Латвии : Bigmir)net Новости 09:39
- Уже в пути. Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии едут в Киев (ФОТО) : Iнше ТВ 09:36
- В Киев для встречи с Зеленским едут президенты четырех стран: детали : From-UA.com 09:35
- 13 апреля 2022 07:07 Лидеры стран Балтии и Дуда выехали в Киев: фото у вагона Укрзалізниці : Экономика.com.ua 09:34
- 13.04.22 09:06 Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут по железной дороге в Киев. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 09:32
- Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут в Украину : Барометр Южноукраинска 09:28
- Президенты четырех стран в среду в Киеве встретятся с Зеленским : Николаевский центр журналистских расследований 09:25
- В Киев едут президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии (фото) : Парламент.UA 09:20
- В Киев с "мощным посланием" отправились президенты четырех стран : UA.news 09:02
- "Вместе к победе": в Киев на встречу с Зеленским едут президенты Польши и стран Балтии (фото) : ТСН.ua 09:16
- В Киев едут президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии (Фото) : Комментарии.Киев 09:05
- 13.04.2022 09:01 Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии приехали в Украину : Аргументы и Факты Украина 09:09
- 13 апреля 2022, 08:26 Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Украину (обновлено) : LB.ua 09:08
- Президенты Польши, Литвы, Эстонии и Латвии направляются в Киев на встречу с Зеленским : Новини Live 09:08
- Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут в Киев : NewsMir.info 09:05
- В Киев направляются президенты Литвы, Латвии, Польши и Эстонии : ZN,UA 08:47
- Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут в Киев на переговоры с Зеленским. Фото : Obozrevatel 08:46