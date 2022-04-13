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Гайдай - жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным"

Гайдай - жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным" (40)

Kramatorsk.info 2022.04.13 12:50
Российские оккупанты накапливают силы и хотят совершить новое нападение на Луганщину, поэтому власти просят жителей региона не медлить с эвакуацией. Об этом заявил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным, "режима тишины" они не соблюдают. Ни один из пяти "гуманитарных коридоров" на 13 апреля не согласован.
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2022.04.13 (40)

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