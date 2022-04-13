Гайдай - жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным" (40)

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- Гайдай - жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным" : Kramatorsk.info 12:50
- Российские оккупанты сожгли в Рубежном целый квартал : Gazeta.ua 12:44
- В Рубежном сгорел жилой квартал, а в Северодонецке пылало медучреждение: спасены 10 человек : 24 канал 12:30
- "Наши военные говорят, что выгонят рашистскую погань с луганской земли", - житель Лисичанска : Факти 12:14
- ОВА: в Рубежном начался бой, возможно наступление на Северодонецк : Наша Столиця 12:21
- "Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать!": жителей Луганщины умоляют выезжать, враг готовит новое наступление : MY.UA 11:45
- "Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать!": жителей Луганщины умоляют выезжать, враг готовит новое наступление : Politeka 11:40
- Луганщина: глава ОВА призвал жителей региона эвакуироваться, пока можно : Николаевский центр журналистских расследований 11:25
- "Времени на промедление нет": Гайдай призвал жителей Луганщины срочно эвакуироваться : Главком 11:36
- 13 апреля 2022 Вчера в Луганской области работали 15 бригад ГСЧС : Донбасс информационный 11:27
- Потери оккупационной армии РФ уже почти превысили 20 тыс. военных : Online.ua 11:12
- 13 апреля 2022, 10:05 "Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать. Времени на промедление уже нет", - Гайдай жителям Луганщины : LB.ua 11:08
- 13.04.22 10:36 Гайдай - жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным" : Цензор.Нет 11:02
- 50 минут назад Глава Луганской ОГА призвал граждан поскорее эвакуироваться : Дело.ua 10:53
- Пожары из-за обстрелов на Луганщине - спасатели работают без выходных : Телеканал "Дом" 10:46
- "Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать": Гайдай выступил с обращением к жителям Луганщины : Obozrevatel 10:46
- Луганская область: враг нанес новые удары по пяти городам : ПрессОрг24 10:44
- сегодня в 10:00 Обстрелы на Луганщине: последняя информация : Трибун Луганска 10:42
- Луганщина: РФ готовит нападение, власть просит людей эвакуироваться, пока можно : Українська правда 10:40
- "С каждым днем напряжение растет". Российские оккупанты накапливают технику под Рубежным - ОГА : Новое Время 10:31
- Верещук сообщила об отмене гуманитарных коридоров : Парламент.UA 10:25
- "Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать!": глава Луганской области умоляет жителей выезжать : Завтра.UA 10:19
- Гуманитарные коридоры сегодня будут открыты только на Луганщине : Новости Донбасса 10:07
- Сергей Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться, пока есть возможность: Ситуация очень обострена : КП в Украине 10:15
- Враг скапливает технику под Рубежным: глава Луганской ОВА призывает людей эвакуироваться : УНИАН 10:15
- Россияне накапливают технику под Рубежным, - Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться транспортом, организованным властями области : Еспресо TV 10:04
- Времени на промедление уже нет, - Гайдай призывал эвакуироваться с Луганщины : 24 канал 10:00
- Враг устроил адские сутки в Луганской области: есть погибший : Измаил вечерний 09:44
- Враг устроил адские сутки в Луганской области: есть погибший : Gazeta.ua 09:44
- "Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать" - Гайдай обратился к жителям Луганской области : Gazeta.ua 09:44
- 08:54 13 Апр 2022 Луганщина: Российские захватчики продолжают наносить удары по Лисичанску, Рубежному, Северодонецку, Кременной : Рубрика 09:28
- Обстрелы на Луганщине: пожарные едва справляются : MY.UA 09:01
- Из пожаров, которые вызвали обстрелы на Луганщине, удалось спасти 21 человека : 24 канал 09:00
- Оккупанты атаковали ряд городов Луганской области: 10 домов повреждены, есть жертва : РБК-Україна 08:46
- Луганская область: враг нанес новые удары по пяти городам : Українські національні новини 08:46
- В Луганской области при обстрелах оккупантов погиб гражданский. Но ВСУ сбили российские вертолет и БПЛА, - ОВА : Еспресо TV 08:34
- 08:06 13.04.2022 Оккупанты обстреляли города Луганской области, в Новодружеске погиб человек, пожарными спасены 21 человек : Интерфакс-Україна 08:30
- Глава Луганской ОВА объяснил, почему оккупанты не наступают на луганском направлении : Реальная газета 08:22
- Глава Лисичанской администрации призвал жителей города эвакуироваться : Наша Столиця 00:21