Гайдай - жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным" (40)

Kramatorsk.info 2022.04.13 12:50

Российские оккупанты накапливают силы и хотят совершить новое нападение на Луганщину, поэтому власти просят жителей региона не медлить с эвакуацией. Об этом заявил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным, "режима тишины" они не соблюдают. Ни один из пяти "гуманитарных коридоров" на 13 апреля не согласован.