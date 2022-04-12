Оккупанты захватили судно под флагом Либерии, - Денисова (1)

Еспресо TV 2022.04.12 23:34
12 апреля, 2022 вторник 22:33
Российские военные захватили в плен экипаж еще одного судна на территории
Мариупольского морского порта
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека
Людмила Денисова в Facebook.
"На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были
взяты в заложники члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии.
18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены в временно
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, Россия
, Украина
, Донецк
, Москва