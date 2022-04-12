Оккупанты захватили судно под флагом Либерии, - Денисова (1)

Еспресо TV 2022.04.12 23:34

12 апреля, 2022 вторник 22:33 Российские военные захватили в плен экипаж еще одного судна на территории Мариупольского морского порта Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook. "На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. 18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены в временно