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Оккупанты захватили судно под флагом Либерии, - Денисова

Оккупанты захватили судно под флагом Либерии, - Денисова (1)

Еспресо TV 2022.04.12 23:34
12 апреля, 2022 вторник 22:33 Российские военные захватили в плен экипаж еще одного судна на территории Мариупольского морского порта Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook. "На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. 18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены в временно
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2022.04.13 (1)

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