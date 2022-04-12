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Будут взрывать больницы и школы: путинский режим готовит серию терактов в РФ и Крыму

Будут взрывать больницы и школы: путинский режим готовит серию терактов в РФ и Крыму (1)

Gazeta.ua 2022.04.12 12:44
В России могут взрывать гражданские здания, чтобы обвинить в этом ВСУ и добровольческие батальоны. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine Россия планирует серию терактов на своей территории и в оккупированном Крыму для нагнетания антиукраинской истерии. Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. "Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом
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2022.04.13 (1)

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