Будут взрывать больницы и школы: путинский режим готовит серию терактов в РФ и Крыму (1)

Gazeta.ua 2022.04.12 12:44
В России могут взрывать гражданские здания, чтобы обвинить в этом ВСУ и
добровольческие батальоны. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Россия планирует серию терактов на своей территории и в оккупированном
Крыму для нагнетания антиукраинской истерии.
Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны
Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом
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