18:08 12.04.2022 Украинских "беженцев" в рф переселяют в Сибирь и Заполярье - The Independent (1)

Петр и Мазепа 2022.04.12 18:10
В россии насильно вывезенных украинцев и "беженцев" в Сибирь и Заполярье,
сообщает издание The Independent. От жителей Мариуполя требуют подписать
бумаги, что якобы город бомбили его же защитники, после чего им угрожают
преследованиями в Украине.
Как информирует The Independent, в прошлом месяце в россии был издан указ о
переселении 95739 человек из зон боевых действий.
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