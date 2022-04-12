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Фокус: Украина

18:08 12.04.2022 Украинских "беженцев" в рф переселяют в Сибирь и Заполярье - The Independent (1)

Петр и Мазепа 2022.04.12 18:10
В россии насильно вывезенных украинцев и "беженцев" в Сибирь и Заполярье, сообщает издание The Independent. От жителей Мариуполя требуют подписать бумаги, что якобы город бомбили его же защитники, после чего им угрожают преследованиями в Украине. Как информирует The Independent, в прошлом месяце в россии был издан указ о переселении 95739 человек из зон боевых действий.
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2022.04.13 (1)

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