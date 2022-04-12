В РФ пытаются не дать местным снимать передвижение техники - Генштаб ВСУ (2)

Шиповник.ua 2022.04.12 23:31

12.04.2022 В ряде областей РФ объявили высокий уровень "террористической угрозы" чтобы местные жители не фиксировали перемещение колонн с вооружением и техникой. Об этом во вторник, 12 апреля сообщили в Генштабе ВСУ. - Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей Российской Федерации, под видом высокого уровня "террористической