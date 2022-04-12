В РФ пытаются не дать местным снимать передвижение техники - Генштаб ВСУ (2)

Шиповник.ua 2022.04.12 23:31
12.04.2022
В ряде областей РФ объявили высокий уровень "террористической угрозы" чтобы
местные жители не фиксировали перемещение колонн с вооружением и техникой.
Об этом во вторник, 12 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.
- Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения
и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской
областей Российской Федерации, под видом высокого уровня "террористической
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