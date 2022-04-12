Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В РФ пытаются не дать местным снимать передвижение техники - Генштаб ВСУ

В РФ пытаются не дать местным снимать передвижение техники - Генштаб ВСУ (2)

Шиповник.ua 2022.04.12 23:31
12.04.2022 В ряде областей РФ объявили высокий уровень "террористической угрозы" чтобы местные жители не фиксировали перемещение колонн с вооружением и техникой. Об этом во вторник, 12 апреля сообщили в Генштабе ВСУ. - Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей Российской Федерации, под видом высокого уровня "террористической
КОЛОННА, ДОНБАСС, МАТВЕЕВ, КУРГАН, ТЕХНИК, СТОРОНА, Денисенко, Россия, Украина, Донецк, Киев, Луганск
2022.04.13 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022