Зеленский подписал закон о 100% гарантии банковских вкладов (7)

Шиповник.ua 2022.04.12 20:31

12.04.2022 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантиях государства на депозиты населения в банках во время войны. Затем сумма возмещения составит 600 тысяч гривен. Об этом сообщает глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев. Нормы закон (проект No5542-1) предусматривают, что через 3 месяца после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в