В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты соединились с полком "Азов", - Арестович (26)

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- Арестович подтвердил успешную операцию 36-й бригады а "Азова" в Мариуполе : Николаевские новости 13:27
- Арестович: В Мариуполе подразделения морской пехоты прорвались на соединение с "Азовом" : Одесский Наблюдатель 13:02
- В Мариуполе окруженнным морпехам удалось соединиться с "Азовом" : UAportal 12:54
- Подразделения 36-й бригады морской пехоты в Мариуполе прорвались к "азовцам" : Кривбасс On-Line 12:51
- 13.04.2022, 12:34 В Мариуполе морпехи смогли выйти из окружения и соединиться с "Азовом" : В Час Пик 12:48
- 2022.04.13 Арестович сообщил об успешной спецоперации в Мариуполе и раскрыл ее детали : RUpor.info 12:42
- Арестович: В Мариуполе подразделения морской пехоты прорвались на соединение с "Азовом" : Odessa Online 12:13
- Окруженным в Мариуполе морпехам удалось выбраться и соединиться с полком "Азов" : Бессарабiя.UA 12:17
- Арестович: В Мариуполе морпехи из 36-й бригады прорвались к бойцам "Азова" : Новости Донбасса 12:02
- Мариуполь: в ОП подтвердили прорыв оцепления морпехами 36-й ОБрМП : Українська правда 11:40
- Арестович рассказал о прорыве морпехов в Мариуполе и объединении с "Азовом" : Bigmir)net Новости 11:39
- В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты соединились с полком "Азов", - Арестович : Iнше ТВ 11:36
- В блокадном Мариуполе морские пехотинцы смогли прорваться и объединиться с "Азовом" : GlavPost.Com 11:36
- "Азов" получил существенное подкрепление - о ситуации в Мариуполе от Арестовича : Front News International 11:35
- "Сложный и очень рискованный маневр": В ОП официально подтвердили, что несколько сотен николаевских морпехов соединились с "Азовом" в Мариуполе : Преступности.нет 11:10
- Подразделение морпехов 36-й бригады смогло прорваться к "Азову" из окружения в Мариуполе : MY.UA 10:16
- Подразделение морпехов 36-й бригады смогло прорваться к "Азову" из окружения в Мариуполе : Фокус 10:05
- Вызывающая операция в Мариуполе: подразделение бригады морпехов соединилось с полком "Азов" : ZN,UA 09:17
- В Мариуполе морпехи соединились с Азовом. ВИДЕО : MY.UA 08:46
- В Мариуполе морпехи соединились с Азовом. ВИДЕО : From-UA.com 08:35
- Николаевские морпехи вышли из окруженного Мариуполя и соединилось с "Азовом" - СМИ : BlackSeaNews.net 08:02
- В Мариуполе подразделение николаевской бригады морской пехоты вышло из окружения и соединилось с полком "Азов" : Повінь.com.ua 07:17
- В Мариуполе подразделение николаевской бригады морской пехоты вышло из окружения и соединилось с полком "Азов" : Новости без границ 06:17
- В Мариуполе морпехи вышли из окружения и соединились с Азовом - СМИ : Bigmir)net Новости 01:39
- В Мариуполе окруженные морские пехотинцы смогли объединиться с бойцами "Азова" : Еспресо TV 00:34