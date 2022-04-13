В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты соединились с полком "Азов", - Арестович (26)

Iнше ТВ 2022.04.13 11:36

11:12 13.04.2022 В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на Facebook. "Результаты? 1. "Азов" получил существенное подкрепление. 2. 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные