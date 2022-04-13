13.04.22 11:17 Чили и Аргентина остановили отгрузку литиевого сырья в Россию (24)

Цензор.Нет 2022.04.13 11:32

Российский Минпромторг предупреждает о дефиците литиевого сырья в России из- за ухода с рынка крупнейших поставщиков - Чили и Аргентины. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы департамента металлургии и материалов ведомства Владислава Демидова. "В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии.