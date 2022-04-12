Зеленский сообщил о задержании Медведчука и показал жалкое фото кума путина (14)

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- Задержан Медведчук : Waves-ua 06:55
- Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука : Судебно-юридическая газета 06:38
- СБУ сообщила о задержании Медведчука : Наша Столиця 06:21
- Медведчук задержан и его могут обменять на пленных украинцев, заявил Зеленский : Наша Столиця 06:21
- 12 апреля 22, 22:57 Медведчук задержан - фото : SiteUA 02:03
- Зеленский: Предлагаю обменять Медведчука на наших военнопленных : Сегодня.ua 01:01
- Следующий - Путин: Медведчук в наручниках всколыхнул сети : Gazeta.ua 00:44
- Зеленский хочет обменять Медведчука на пленных: подробности : Телеграф.com.ua 00:43
- 12 апреля 2022 20:16 Медведчук задержан - фото : Экономика.com.ua 00:34
- - 12 апреля 2022 22:22 СБУ задержала Медведчука : EconomistUA 00:34
- Зеленский сообщил о задержании Медведчука : Газета День 00:28
- Виктор Медведчук задержан : Національний комітет по боротьбі з корупцією 00:25
- Виктор Медведчук задержан СБУ : Наша Столиця 00:21
- Кремль отреагировал на задержание Медведчука : Online.ua 00:12