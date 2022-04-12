Зеленский сообщил о задержании Медведчука и показал жалкое фото кума путина (14)

Наше Місто Дніпро 2022.04.12 22:22

Валерия Доброта 12.04.2022 21:18 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании одиозного политика, кума главного в мире агрессора владимира путина Виктора Медведчука, сообщает "Наше Місто" со ссылкой на телеграмм-канал главы государства. Напомним, что Медведчук исчез из своего дома в Киеве в начале марта. 18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об