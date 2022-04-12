Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду (7)

УНИАН 2022.04.12 22:15

Григорий Бондарь 21:51, 12.04.22 Глава области сообщил о двух "прилетах", информация о пострадавших и последствиях уточняется. Сообщается о вражеском "прилете" в Миргороде / фото REUTERS Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. "Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода.