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Фокус: Украина

Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду (7)

УНИАН 2022.04.12 22:15
Григорий Бондарь 21:51, 12.04.22 Глава области сообщил о двух "прилетах", информация о пострадавших и последствиях уточняется. Сообщается о вражеском "прилете" в Миргороде / фото REUTERS Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. "Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода.
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2022.04.13 (7)

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