Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду (7)

2022.04.13 (7)2022.04.12 (30) →
- Миргород подвергся новому удару оккупантов, есть два "прилета" : FinOboz 06:33
- Миргород подвергся новому удару оккупантов, есть два "прилета" : ДнепрCity.net 06:03
- Российские оккупанты снова атаковали Миргород : Одесский Наблюдатель 01:02
- Оккупанты обстреляли инфраструктуру Миргорода : InfoKava.com 00:52
- Россияне нанесли ракетные удары по Миргороду : Dnepr.express 00:31
- 23:32 / 12.04.2022 В очередной раз был обстрелян курортный город Миргород : Багнет 00:01
- В Миргороде два "прилета" оккупантов - глава Полтавской ОВА : Kramatorsk.info 23:50