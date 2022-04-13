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Фокус: Украина

00:40 13.04.2022 Зеленский предложил обменять Медведчука на наших ребят и девушек, находящихся в плену (25)

Интерфакс-Україна 2022.04.13 01:00
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять экс-нардепа партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных. "Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня (Медведчука - ИФ) на наших парней и девушек, которые сейчас в российском плену ", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на среду.
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