00:40 13.04.2022 Зеленский предложил обменять Медведчука на наших ребят и девушек, находящихся в плену (25)

- Зеленский предложил России обменять Медведчука : MY.UA 07:01
- Зеленский предложил России обменять Медведчука : Апостроф 07:00
- Зеленский готов обменять Медведчука (ВИДЕО) : Iнше ТВ 06:36
- Зеленский предлагает Медведчука на обмен : OstanniPodii.com 06:13
- Зеленский предложил россии обменять Медведчука на пленных украинцев : Слово і Діло 06:12
- Зеленский раскрыл первые детали задержания Медведчука : Українська правда 06:10
- Зеленский: для этого "космонавта"- не сработало знаменитое "Поехали!" : Цензору.нет 03:20
- Зеленский предлагает обменять Медведчука на украинских пленных : Українські національні новини 02:46
- Зеленский предложил обменять "кума Путина" Медведчука на пленных украинцев : FaceNews 02:45
- ВИДЕО. Зеленский предлагает обменять Медведчука на взятых в плен украинцев : Спорт.ua 02:34
- Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев : Online.ua 02:12
- Зеленский предложил обменять Медведчука : Bigmir)net Новости 01:39
- "Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук", - обращение Владимира Зеленского : Dnepr.express 01:28
- Зеленский предлагает обменять задержанного Медведчука на украинских пленных : UATV 01:22
- Зеленский сделал предложение России насчет Медведчука (видео) : УНИАН 01:19
- Зеленский предложил обменять Медведчука на попавших в российский плен украинских военных : Obozrevatel 01:16
- "Такой вот вояка и патриот". Медведчук был схвачен во время попытки бегства из Украины - Зеленский : Новое Время 01:01
- Зеленский предложил обменять задержанного СБУ Медведчука на пленных. Видео : Страна.ua 01:01
- 00:40 13.04.2022 Зеленский предложил обменять Медведчука на наших ребят и девушек, находящихся в плену : Интерфакс-Україна 01:00
- Зеленский: Предлагаю обменять Медведчука на наших военнопленных : Сегодня.ua 00:46
- Зеленский предложил обмен Медведчука : РБК-Україна 00:46
- Зеленский: Предлагаю обменять Медведчука на наших военнопленных : MY.UA 00:46
- Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев : КП в Украине 00:45
- Предлагаю РФ обменять этого вашего "воина" на наших ребят в плену, - Зеленский о Медведчуке : Еспресо TV 00:34