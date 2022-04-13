Пентагон собирает лидеров восьми ведущих производителей оружия ради Украины (30)

Vashgolos.net 2022.04.13 10:47

В среду 13 апреля Пентагон примет лидеров восьми ведущих американских производителей оружия США, чтобы обсудить способность отрасли удовлетворять потребности Украины в оружии, если война с Россией будет длиться годами. 13.04.2022 23 Политика Как передают Экономические Новости со ссылкой на "Reuters", об этом рассказали два человека, ознакомленные со встречей. Спрос на оружие вырос после того, как российское вторжение 24 февраля