Пентагон собирает лидеров восьми ведущих производителей оружия ради Украины (30)

- - 13 апреля 2022 11:39 США выделят еще $700 млн на оружие Украине - CNN : EconomistUA 12:34
- 13-Apr-2022 09:48 "Если война будет продолжаться несколько лет". Пентагон готовит совещание крупных производителей оружия : Южная правда 11:25
- США выделят еще $700 млн на оружие Украине - CNN : DailyUA 11:24
- Пентагон собирает производителей оружия, если война в Украине затянется на годы : UA.news 10:04
- Пентагон созывает на встречу в США топ-производителей оружия : Бессарабiя.UA 11:17
- Пентагон проведет закрытую встречу с компаниями, производящими оружие - будут обсуждать потребность Украины в вооружении : Преступности.нет 11:10
- США готовятся выделить Украине еще около $700 млн на оружие - CNN : Вести-UA 10:49
- Пентагон собирает лидеров восьми ведущих производителей оружия ради Украины : Vashgolos.net 10:47
- Пентагон собирает топ-производителей оружия: обсудят помощь Украине : Апостроф 10:45
- Кто, чем и сколько: в США изучают способность производителей оружия поддержать Украину : Флот2017 10:33
- Пентагон проведет совещание с топ-производителями оружия в США для поддержки Украины - СМИ : Goodnews.ua 10:09
- 13.04.2022 в 10:14 СМИ: Пентагон собирает производителей оружия ради Украины на случай затяжной войны : InfoResist.org 10:15
- 2022.04.13 Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США из-за Украины : RUpor.info 10:12
- Пентагон созывает закрытое совещание по ситуации в Украине : Lenta.ua 10:08
- Пентагон проведет совещание с топ-производителями оружия в США для поддержки Украины - СМИ : NewsMir.info 10:05
- Пентагон собирает на встречу по Украине 8 ведущих американских производителей оружия - СМИ : УП Європейська правда 10:04
- Пентагон проведет совещание с топ-производителями оружия в США для поддержки Украины - СМИ : Укринформ 09:46
- Пентагон собирает производителей оружия, чтобы спланировать помощь Украине - СМИ : Gazeta.ua 09:45
- Пентагон собирает ведущих американских производителей оружия - будут обсуждать поставки Украине : Слово і Діло 09:42
- 13 апреля 2022 09:25 CNN: Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США. Украина - тема No1 : Dynamomania.com 09:34
- "Если война будет длиться годы": Пентагон собирает производителей оружия ради Украины - СМИ : Українська правда 09:10
- Пентагон созвал на совещание топ-производителей оружия в США : КП в Украине 08:45
- 22 минуты назад Пентагон собирает крупнейших американских производителей оружия для обсуждения помощи Украине : Дело.ua 08:38
- Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США из-за Украины - CNN : УНИАН 08:21
- Пентагон созывает встречу с производителями оружия, чтобы определить способность отрасли поддерживать Украину : ПрессОрг24 07:44
- Пентагон обсудит с лидерами крупнейших производителей оружия помощь Украине - Reuters : ZN,UA 06:46
- Пентагон созывает встречу с производителями оружия, чтобы определить способность отрасли поддерживать Украину : Українські національні новини 05:46
- По вопросу поставок оружия в Украину. Пентагон соберет ведущих производителей вооружения : РБК-Україна 02:01
- В Пентагоне соберутся ведущие американские производители оружия - будут говорить об Украине : Gazeta.ua 00:44