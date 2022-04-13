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Байден признал войну в Украине геноцидом и назвал Путина диктатором

Байден признал войну в Украине геноцидом и назвал Путина диктатором (26)

Еспресо TV 2022.04.13 03:04
13 апреля, 2022 среда 02:38 Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине - это геноцид от диктатора Путина Об этом сообщает CNN . По информации источника, Байден впервые назвал войну на Украине геноцидом. "Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира.
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