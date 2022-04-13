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Фокус: Украина

Франция заморозила свыше $25 миллиардов российских активов (30)

NewsMir.info 2022.04.13 05:05
сегодня 04:33 Министерство финансов Франции обнародовало подробный список российских активов на сумму 23,7 млрд евро или 25,6 млрд долларов США, которые были заморожены в результате вторжения россии в Украину. "Основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд евро", - отмечает издание. Кроме того, в "черный список" вошли 33 объекта недвижимости общей
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