Франция заморозила свыше $25 миллиардов российских активов (30)

- Франция заморозила более $25 млрд российских активов : Регион Киев Медиа 12:42
- Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд : Iнше ТВ 12:36
- Во Франции заморожено 23,7 млрд евро российских активов : УП Європейська правда 12:34
- Франция заморозила российские активы на 24 млрд евро : Экономика от Пророка 12:34
- Франция заморозила российские активы на сумму более 25 млрд долларов : Деньги.ua 12:19
- Франция заморозила более $25 млрд российских активов : NewsSky.com.ua 12:13
- Франция заморозила российские активы на $25 миллиардов : Хвиля 12:09
- Франция заморозила российские активы на сумму более $25 млрд : Минфин 12:08
- Франция заморозила 23 млрд евро российских активов : Fin.org.ua 12:04
- Франция заморозила 23 млрд евро российских активов : Finance.UA 11:33
- Франция заморозила российские активы на 23,7 млрд евро : ZN,UA 11:17
- Франция заморозила 23 млрд евро российских активов : Укрудпром 11:14
- Франция опубликовала перечень замороженных российских активов : Информационное Сопротивление 11:12
- Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд : ТСН.ua 10:16
- Активы России на 25 млрд долларов оказались заблокированными во Франции : Obozrevatel 10:01
- Франция заморозила 23 миллиарда евро российских активов : УП: Економічна правда 09:34
- 13.04.22 09:06 Франция заморозила более 23 млрд евро российских активов : Цензор.Нет 09:32
- 42 минуты назад Франция заморозила российские активы на 23,7 млрд евро : Дело.ua 09:13
- Франция заморозила российские активы на сумму более 25 миллиардов долларов : GlavPost.Com 08:36
- Франция заморозила российские активы на сумму более 25 миллиардов долларов : ПрессОрг24 07:45
- Франция заморозила российские активы на сумму более 25 миллиардов долларов : ДнепрCity.net 07:03
- На 25 миллиардов долларов: Франция обнародовала перечень замороженных российских активов : 24 канал 07:00
- Франция заморозила российские активы на сумму более 25 миллиардов долларов : Українські національні новини 06:46
- Франция заморозила российские активы на 23,7 млрд евро: что в перечне : Gazeta.ua 06:44
- Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд : Еспресо TV 06:34
- Более ┬23 млрд российских активов заморозила Франция : Українська правда 05:10
- Франция заморозила свыше $25 миллиардов российских активов : NewsMir.info 05:05
- Франция заморозила свыше $25 миллиардов российских активов : Укринформ 04:46
- Франция заморозила российские активы на 25,6 миллиарда долларов : РБК-Україна 04:16
- Апрель, 13 в 2:52 Франция заморозила российские активы на сумму свыше $25 млрд : ICTV Факти 03:06