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Российские войска обстреляли железнодорожную станцию, поезда задерживаются

Российские войска обстреляли железнодорожную станцию, поезда задерживаются (47)

UA.news 2022.04.13 08:59
13/04/2022 Российские оккупанты обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. В результате атаки, произошедшей этой ночью, движение поездов было задержано, а график и маршрут рейсов изменили. Об этом 13 апреля сообщает председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин. К счастью, в результате обстрела никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. "Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17
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