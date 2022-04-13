Российские войска обстреляли железнодорожную станцию, поезда задерживаются (47)

UA.news 2022.04.13 08:59

13/04/2022 Российские оккупанты обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. В результате атаки, произошедшей этой ночью, движение поездов было задержано, а график и маршрут рейсов изменили. Об этом 13 апреля сообщает председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин. К счастью, в результате обстрела никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. "Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17